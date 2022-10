Gruppo Renault e The Adecco Group lanciano “AUTO ADE-RE”

Con il supporto di LHH, una delle tre Global Business Unit di The Adecco Group, azienda di consulenza e accompagnamento HR, l’associazione opererà anche a titolo preventivo sui territori e presso alcuni fornitori per attenuare l’impatto delle future riorganizzazioni e contribuire alla riconversione dei dipendenti rispondendo quanto più possibile alle loro esigenze.

Di fronte alle sfide della transizione ecologica ed energetica che porteranno in Europa al divieto di vendere veicoli termici nuovi a partire dal 2035, il settore automotive sta accelerando l’evoluzione verso i veicoli elettrici. Il Gruppo Renault e The Adecco Group, leader dei rispettivi settori, uniscono le loro forze per proporre soluzioni concrete in previsione di queste trasformazioni settoriali, che avranno un impatto sui requisiti e sulle competenze umane necessarie alla produzione.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault - «Poniamo la responsabilità sociale al centro della nostra trasformazione per rispondere alla sfida climatica e allo sviluppo dei veicoli elettrici. Dopo aver lanciato la nostra università aziendale – la ReKnow University – in particolare per formare i nostri dipendenti alle nuove professioni della mobilità, il nostro impegno prosegue, oggi, accanto a The Adecco Group per proporre anche un accompagnamento ai lavoratori dei nostri fornitori in Francia e orientare così tutto l’ecosistema verso l’auto del futuro e i posti di lavoro che vi saranno creati.»

Alexandre Viros, Presidente Francia di The Adecco Group - «Sono molto orgoglioso della creazione di questa associazione, che rappresenta un primo passo concreto verso una sinergia più forte dei nostri Gruppi al servizio di un obiettivo comune: quello di riuscire nella sfida delle trasformazioni. L’unione delle competenze delle nostre due filiali, Adecco e LHH, è fondamentale per consentirci di essere all’avanguardia nelle professioni del futuro. Come primo datore di lavoro privato in Francia e leader nelle risorse umane, il nostro Gruppo deve svolgere un ruolo di primo piano per accompagnare i cambiamenti dei grandi settori industriali come quello dell’auto.»