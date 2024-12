Guido Tocco: "Dacia Italia chiude un 2024 da record e guarda al futuro con Bixter e la Dakar 2025"

Nella cornice della presentazione ufficiale della partecipazione di Dacia alla Dakar 2025, Guido Tocco, direttore di Dacia Italia, ha condiviso i traguardi raggiunti dal brand nell’anno appena trascorso e delineato le sfide e le opportunità per il 2025.

Con quasi 98.500 immatricolazioni in Italia, il 2024 si chiude come un anno da record per il marchio, mentre il futuro è segnato dall’ingresso nel segmento C-SUV con il nuovo Bixter e dall’impegno nella leggendaria competizione off-road.

Guido Tocco, il 2024 è stato un anno importante per Dacia Italia. Quali sono stati i principali fattori di successo?

Guido Tocco: Assolutamente sì, il 2024 è stato un anno straordinario per noi. Abbiamo chiuso con circa 98.500 immatricolazioni, grazie soprattutto alle performance eccellenti di Sandero e del nuovo Duster, che continuano a essere i pilastri della nostra gamma. Inoltre, negli ultimi mesi dell’anno, la nostra vettura elettrica Spring ha registrato un’ottima crescita, dimostrando che il nostro approccio accessibile e pragmatico all’elettrico incontra le esigenze dei clienti italiani.

Siete leader nel canale privati anche per il 2024. Quanto è importante questo risultato per il brand?



Guido Tocco: Essere leader nel canale privati è fondamentale per noi. Questo segmento rappresenta il rapporto più diretto tra un brand e i suoi clienti. Chi acquista un’auto come privato lo fa seguendo il cuore, oltre che la ragione. Il fatto che Dacia sia il marchio più scelto dai privati conferma che i nostri valori - affidabilità, qualità e convenienza - risuonano profondamente con il nostro pubblico.

Guardiamo al futuro: il 2025 segna il debutto di Dacia nel segmento C-SUV con Bixter. Quali sono le aspettative per questo nuovo modello?



Guido Tocco: Il segmento C-SUV è uno dei più importanti e competitivi sul mercato, ma crediamo che Bixter abbia tutte le carte in regola per affermarsi. Si tratta di un modello che unisce spazio, comfort, tecnologia e il rapporto qualità-prezzo tipico di Dacia. È una grande opportunità per dimostrare che possiamo competere con successo anche in segmenti più ambiziosi. Il Salone di Parigi ha già generato molto interesse e siamo sicuri che i clienti apprezzeranno questo SUV.

Bixter rappresenta una sfida per il posizionamento del brand. Come si integra nella filosofia Dacia?



Guido Tocco: Rimaniamo fedeli alla nostra identità. Anche con Bixter, l’obiettivo è offrire una soluzione accessibile senza compromessi su qualità e innovazione. Non è un cambio di direzione, ma un’evoluzione: portare i valori di Dacia in un segmento più alto per ampliare la nostra offerta e soddisfare nuove esigenze.

Durante questa presentazione, si è parlato anche della Dakar 2025. Perché Dacia ha scelto di partecipare a questa competizione?



Guido Tocco: La Dakar rappresenta un’avventura straordinaria, un banco di prova estremo per testare l’affidabilità e la robustezza dei nostri veicoli. Per la Dakar 2025 utilizzeremo un prototipo alimentato a carburanti sintetici, dimostrando il nostro impegno verso la sostenibilità. È un’occasione unica per portare il DNA di Dacia su un palcoscenico internazionale e sottolineare il nostro spirito innovativo e pionieristico.

Quali sono le sue previsioni per il futuro di Dacia in Italia?

Guido Tocco: Guardiamo al futuro con grande ottimismo. Il 2024 ci ha dimostrato che il nostro approccio è vincente e crediamo che il 2025 sarà altrettanto entusiasmante. Con Bixter e la partecipazione alla Dakar, stiamo aprendo nuovi capitoli per il brand. Continueremo a concentrarci sul cliente, offrendo prodotti che combinano qualità, sostenibilità e accessibilità.

Dacia Italia chiude il 2024 con risultati straordinari, confermandosi un punto di riferimento nel mercato automobilistico. Il 2025 si prospetta come un anno di grandi sfide, con l’ingresso nel segmento C-SUV e l’impegno nella Dakar 2025. Con una visione chiara e ambiziosa, guidata da Guido Tocco, il brand è pronto a rafforzare ulteriormente il suo ruolo in Italia e a ridefinire i confini del proprio successo.