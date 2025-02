Harrison Ford protagonista dello spot Jeep® al Big Game: “Scegli ciò che ti rende felice”

Harrison Ford e Jeep® insieme per uno degli spot più emozionanti del Big Game 2025.

Il celebre attore, protagonista del filmato pubblicitario da 120 secondi intitolato “Owner’s Manual”, ha sorpreso il pubblico con un messaggio che va oltre la semplice promozione di un’auto: una riflessione sulla vita e sulla libertà di scelta.

Il film, diretto dal regista candidato all’Oscar® James Mangold (Ford v Ferrari, Indiana Jones e il quadrante del destino), è stato prodotto da Minted Content in collaborazione con Stellantis. Per l’occasione, il Global Chief Marketing Officer Olivier François, vincitore di un Emmy® Award, ha lavorato fianco a fianco con Ford e Mangold per realizzare una narrazione autentica e profonda, in contrasto con il tipico stile spettacolare degli spot del Big Game.

Il messaggio di Harrison Ford: un manuale d’uso per la vita

Nel filmato, Ford guida una Jeep Wrangler 4xe e parla in prima persona, paragonando l’assenza di un “manuale d’uso” per le persone alla possibilità di scegliere liberamente cosa le rende felici:

“Scegli ciò che ti rende felice. I miei amici, la mia famiglia, il mio lavoro mi rendono felice. Questa Jeep mi rende felice... anche se mi chiamo Ford. Questo è il mio manuale d’uso. Esci là fuori. Scrivi il tuo”.

L’attore ha dichiarato di aver accettato la collaborazione per la forza della sceneggiatura: “È una comunicazione molto diretta sulla vita, con un parallelismo naturale con Jeep. Non ho dovuto reinterpretare me stesso: è solo una chiacchierata con il pubblico”.

Stellantis unica casa automobilistica presente al Big Game

Quest’anno Stellantis è stata l’unica casa automobilistica a investire in spot pubblicitari durante il Big Game, con apparizioni di entrambi i suoi marchi Jeep e Ram Trucks.

Olivier François ha sottolineato l’unicità del progetto: “Abbiamo voluto distinguere lo spot per il suo tono tranquillo, diverso da quello che il pubblico si aspetta. È un nuovo standard per Stellantis e per il settore”.

Anche Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep, ha sottolineato il legame tra l’attore e l’identità del brand: “Harrison Ford incarna l’avventura sullo schermo e nella vita reale. Ha superato ogni ostacolo nei suoi ruoli cinematografici e ha sempre tracciato la propria strada. Non c’era volto migliore per raccontare cosa significa Jeep”.

Con questa campagna, Jeep non solo celebra la libertà e l’avventura che contraddistinguono il brand da oltre 80 anni, ma manda un messaggio più profondo: ognuno è libero di scrivere il proprio percorso.