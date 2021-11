Helbiz cresce anche nel terzo trimestre 2021 evidenziando la continua crescita

Helbiz ha comunicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2021 conclusosi il 30 settembre 2021.

Mobilità

Negli Stati Uniti e in Europa sono state superate le 40 licenze operative

In fase di conclusione il contratto per l’acquisto di 25.000 veicoli per sostenere la crescita nel 2022

Ricezione dei preordini relativi al primo monopattino elettrico destinato alla vendita Helbiz One

Food delivery

Aperta la più grande ghost kitchen internazionale a Milano

In fase di finalizzazione l’accordo con ITA Airways per l’apertura di un servizio di ristorazione aziendale, cucina b2b

Ricerca di aree strategiche per espandere Helbiz Kitchen negli Stati Uniti

Media

Lanciata l’app di intrattenimento Helbiz Live

Acquisiti per Helbiz Live i diritti per il mercato italiano della competizione NFL e del campionato di calcio di Serie B

Significativo impatto economico del nuovo business, oltre il 15% dei ricavi del terzo trimestre

Finanza

Prima società di micromobilità ad essere quotata negli Stati Uniti

Completata la fusione con la SPAC e contestuale inizio della contrattazione sul Nasdaq

Da agosto raccolti oltre 65 milioni di dollari: Private Investment in Public Equity (PIPE), esercizio di warrant, sottoscrizione di bond convertibili

Il team di Helbiz ha operato senza sosta sin dalla costituzione della società per sviluppare un’azienda innovativa, stimolante e green. La quotazione al Nasdaq, in agosto, ha costituito una tappa fondamentale, l’inizio di un nuovo percorso. Nel terzo trimestre sono stati compiuti notevoli progressi nel core business, la micromobilità, e nello sviluppo di servizi aggiuntivi che migliorano il moderno stile di vita urbano.

La crescita nel settore della mobilità è spinta dall’apertura di nuove città, dall’espansione della flotta e dall’introduzione del primo monopattino destinato alla vendita: Helbiz One. Helbiz, grazie all’introduzione dell’offerta del food delivery, rappresenta una soluzione ottimale al nuovo stile di vita degli abitanti delle città moderne. In aggiunta è stata lanciata con successo Helbiz Live, l’offerta nel settore dell’intrattenimento che si abbina perfettamente alle altre linee di business dell’azienda. La mobilità si rivolge ai momenti della vita dedicati alle attività all’aperto, mentre il settore delivery e quello dell’intrattenimento costituiscono servizi complementari per le attività da svolgere rimanendo in casa.

In prossimità del 2022, l’azienda vuole espandere in modo significativo la sua presenza nella vita degli abitanti delle città moderne. L’incremento dei servizi offerti si pone come obiettivo quello di spingere un maggior numero di persone verso l’abbonamento Helbiz Unlimited, che porta il consumatore ad avere completo accesso alle offerte tramite un’unica tariffa mensile. Helbiz Unlimited rappresenta un valido elemento anche per il nostro modello di business, migliorando notevolmente sia la visibilità aziendale, sia il flusso di ricavi ricorrenti.

Le condizioni e le performance finanziarie di Helbiz non sono mai state migliori. La fusione con la SPAC, gli investimenti del PIPE, l’esercizio del warrant, e la sottoscrizione di un debito convertibile, hanno fornito i finanziamenti necessari per garantire la crescita aziendale. Ad oggi, le disponibilità liquide sono superiori ai 30 milioni di dollari e saranno investite in modo significativo in tutte le sue linee di business. È possibile osservare i primi risultati di questa notevole crescita nei ricavi, incrementati progressivamente negli ultimi due anni.

Grazie ai nuovi fondi disponibili, Helbiz continua ad investire nella sua crescita. In qualità di società basata sulla tecnologia, Helbiz sta aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di: migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti, rafforzare l’infrastruttura informatica e sviluppare nuovi veicoli distintivi. L’azienda sta investendo in attività commerciali e di marketing per incrementare i servizi di mobilità, food delivery e intrattenimento. Contestualmente sta investendo per acquisire nuove licenze negli Stati Uniti e in Europa.

In particolare, per quanto riguarda il settore della mobilità, la società sta ampliando la sua presenza in numerose città degli Stati Uniti, con particolare focus su Florida e California. Tale decisione strategica è sostenuta dall’ingresso nelle città dal clima più caldo, al fine di mitigare la stagionalità. È in fase di conclusione l’ordine di 25.000 veicoli. Alla luce delle criticità ampiamente riconosciute relative alla catena di approvvigionamento, l’azienda ritiene di essere in grado di effettuare tale ordine con ampio anticipo, in modo da avere la flotta a disposizione prima del periodo primavera/estate. Nel complesso, Helbiz sta investendo in modo significativo per proseguire nella sua crescita nei trimestri successivi.