Honda e Gaia Sabbatini: una partnership vincente a bordo della Jazz Crosstar

Honda Auto Italia annuncia con entusiasmo l'inizio della collaborazione con Gaia Sabbatini, giovane talento dell'atletica italiana, che sarà protagonista di una campagna digitale, social e OOH/DOOH.

La partnership celebra quei valori che comunicanoHondae lo sport di alto livello: la determinazione nel superare i propri limiti, la passione per il miglioramento continuo e il coraggio di inseguire i propri sogni.

Classe 1999 e originaria dell'Abruzzo, Gaia Sabbatini ha costruito una carriera di successi nei 1500 metri, conquistando titoli italiani, un oro agli Europei Under 23 e la semifinale alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Con il record italiano nei 1000 metri indoor (2:38.67) e un personale nei 1500 di 4:01.24, la campionessa azzurra continua a migliorare, puntando ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025.

“Sono entusiasta di questa collaborazione con Honda, un marchio che condivide la mia stessa filosofia: migliorarsi sempre, con determinazione e passione”, afferma Gaia Sabbatini. “La Jazz Crosstar Full Hybrid incarna perfettamente questi valori: è dinamica, efficiente e sempre pronta ad affrontare nuove sfide, proprio come me in gara.”

Grazie al suo propulsore ibrido e:HEV, Honda Honda Jazz Crosstar unisce prestazioni brillanti a consumi ottimizzati, garantendo una guida versatile e responsabile. Il design si ispira al concetto giapponese "Yoo no bi", che valorizza la bellezza degli oggetti perfezionati nel tempo, mentre il sistema Honda SENSING assicura sicurezza e comfort in ogni situazione.

“Siamo orgogliosi di accogliere Gaia Sabbatini nella famiglia Honda”, dichiara Simone Mattogno, Head of Automobile di Honda Motor Europe Ltd. Italia. “Gaia rappresenta perfettamente i valori di Honda: passione, determinazione e ricerca dell'eccellenza. La nostra collaborazione non è solo motivo di orgoglio, ma anche un impegno concreto verso lo sport e i suoi protagonisti.”

Con questa partnership, Honda Auto Italia e Gaia Sabbatini uniscono il mondo dell'automotive e dello sport, celebrando il potere dei sogni e l'ambizione di raggiungere sempre nuovi traguardi, sia in pista che su strada.