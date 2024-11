Honda lancia i Black Days 2024

Honda Auto Italia torna a sorprendere con i Black Days Honda,

un appuntamento ormai atteso da appassionati e clienti che, per tutto il mese di novembre, avranno l’opportunità di accedere a promozioni esclusive dedicate all’HR-V Full Hybrid. Il celebre SUV coupé compatto della Casa giapponese è il protagonista di quest’anno, disponibile a partire da 28.500€ grazie ai 6.000€ di ecoincentivi Honda e con due tagliandi inclusi, oltre a una garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato. Un’occasione unica per chi desidera combinare l’eleganza con la funzionalità e l’eccezionale efficienza del propulsore ibrido.

La promozione rappresenta un’opportunità irripetibile per chi vuole scegliere HR-V, un modello che coniuga design minimalista e prestazioni potenti. Il SUV Honda è pensato per garantire un’esperienza di guida senza compromessi, anche grazie ai sistemi avanzati di assistenza alla guida Honda SENSING, che assicurano comfort e sicurezza per una guida serena su qualsiasi percorso. L’HR-V si distingue anche per la straordinaria spaziosità interna, con sedili posteriori Magici che possono essere abbattuti o sollevati per adattarsi a ogni esigenza di carico.

Grazie alla piattaforma ibrida e, HR-V si rivela perfetto per la vita urbana e per i lunghi viaggi del fine settimana. La sua architettura unica, con il serbatoio posizionato centralmente, massimizza lo spazio interno, offrendo un ambiente ampio e versatile. Gli interni, moderni e minimalisti, vantano materiali morbidi e tessuti di alta qualità, mentre il design orizzontale del cruscotto e il sistema di diffusione dell’aria donano all’abitacolo un’atmosfera armoniosa e rilassante, ideale per ogni spostamento.

Quest’anno, Honda ha lanciato un nuovo logo dedicato ai Black Days, reso visibile attraverso una campagna pubblicitaria imponente. Dal 16 novembre, il claim “Quando partono i Black Days Honda non c’è tempo da perdere” sarà presente su TV, radio e in spazi digitali dei principali centri commerciali italiani, invitando a cogliere i vantaggi della promozione HR-V e a scoprire l’intera gamma elettrificata di Honda presso le concessionarie ufficiali.

Con i Black Days Honda, HR-V Full Hybrid si conferma un compagno di viaggio ideale per chi cerca uno stile di vita attivo, che amplifica le possibilità di esplorare la quotidianità in modo efficiente, dinamico e sostenibile. Non resta che recarsi in concessionaria per scoprire la “gioia di guidare” Honda e approfittare di un’occasione unica nel panorama automobilistico.