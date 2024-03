Honda protagonista alla l Design Week: innovazione e sostenibilità

Durante la Design Week di Milano, dal 16 al 21 aprile, Honda si distinguerà nel "Giardino delle idee" di Vanity Fair Italia,

presentando una visione avanguardista del design sostenibile attraverso i suoi innovativi Concept SUSTAINA-C e Pocket, oltre allo scooter SH Vetro. Questa esclusiva esposizione si terrà nel suggestivo contesto del chiostro del Museo Diocesano, dove Honda celebrerà i principi di design, innovazione e sostenibilità.

I concept esposti dimostreranno l'impegno di Honda verso un futuro più sostenibile, evidenziando l'utilizzo di materiali riutilizzati e l'adozione di processi produttivi che mirano a ridurre significativamente le emissioni di CO2. Questa iniziativa sottolinea la dedizione di Honda nell'esplorare nuove soluzioni per limitare l'estrazione di risorse naturali e promuovere un riciclo energeticamente efficiente e a basse emissioni di carbonio.

La partecipazione di Honda alla Design Week di Milano si inserisce perfettamente nella sua strategia “Triple Action to Zero”, che ambisce a una riduzione del 46% delle emissioni di CO2 derivanti dalle sue operazioni aziendali entro il 2030, puntando alla neutralità carbonica entro il 2050. L'evento rappresenta un'occasione unica per apprezzare come l'innovazione nel design possa contribuire concretamente agli obiettivi di sostenibilità, offrendo al pubblico un'anticipazione delle tecnologie ecocompatibili che potrebbero caratterizzare il futuro della mobilità.