Hyundai e Google insieme per la mobilità del futuro: innovazione nei veicoli con Android Automotive

Hyundai Motor Group annuncia un nuovo passo verso la mobilità del futuro grazie all’ampliamento della partnership strategica con Google.

L’obiettivo è offrire ai conducenti esperienze di guida più intelligenti, sicure e connesse, sfruttando le capacità avanzate dell’ecosistema software Android Automotive (AAOS) e la potenza di Google Maps Platform.

Questa collaborazione consentirà di integrare l’API Places di Google Maps direttamente nei sistemi di infotainment dei veicoli Hyundai, Kia e Genesis, garantendo l’accesso a informazioni dettagliate su oltre 250 milioni di luoghi in tutto il mondo. I conducenti potranno beneficiare di dati sempre aggiornati su orari di apertura, recensioni, valutazioni, contatti e molto altro, direttamente dal cruscotto della loro auto.



La nuova tecnologia farà il suo debutto nei veicoli Kia in Nord America, per poi espandersi gradualmente ai modelli Hyundai, Kia e Genesis a livello globale. Questo segna un importante traguardo per il Gruppo, che punta a posizionarsi come leader nell'innovazione dei veicoli software-defined (SDV).



“Hyundai sta sviluppando tecnologie per la mobilità con un approccio incentrato sul cliente,” ha dichiarato Chang Song, Presidente e Head della Divisione Advanced Vehicle Platform (AVP) di Hyundai Motor Group. “La collaborazione con Google rappresenta un’opportunità unica per integrare soluzioni tecnologiche all’avanguardia e migliorare ulteriormente l’esperienza di guida dei nostri clienti.”

Dal lato di Google, Jorgen Behrens, Vice Presidente e General Manager di Google Maps Automotive, ha sottolineato: “Ogni giorno aggiorniamo oltre 100 milioni di dati su Google Maps per garantire informazioni complete e precise. L'integrazione con Hyundai ci permette di portare il nostro database direttamente a bordo dei loro veicoli, offrendo ai conducenti tutto ciò di cui hanno bisogno per navigare con sicurezza.”



L’adozione del sistema operativo Android Automotive (AAOS) è un ulteriore tassello della strategia Hyundai per creare un ecosistema software integrato e flessibile, che rappresenti il futuro della mobilità. Questa piattaforma offrirà ai clienti un’interfaccia intuitiva e un’esperienza connessa senza precedenti.



Hyundai Motor Group e Google continueranno a collaborare per esplorare nuove frontiere tecnologiche, combinando intelligenza artificiale, connettività e mobilità avanzata. L’obiettivo è ridefinire l’esperienza di guida, rendendola sempre più integrata con le esigenze digitali dei clienti.