Hyundai INSTER: al via la campagna di lancio “Are You In?” per il nuovo City-SUV premium elettrico

Hyundai lancia ufficialmente in Italia la nuova INSTER, il City-SUV 100% elettrico destinato a diventare un punto di riferimento per la mobilità urbana.

Il modello debutta con una campagna di comunicazione dal titolo “Are You In?”, ispirata alla Korean Wave, il fenomeno culturale che sta trasformando l’innovazione a livello globale.

“Are You In?”: la campagna di lancio di Hyundai INSTER

Dal 16 al 28 febbraio, Hyundai INSTER sarà protagonista di uno spot TV da 30’’, trasmesso sulle principali emittenti nazionali, sulle TV connesse e sulle più importanti piattaforme di streaming.

Un film d’impatto visivo e sonoro.La campagna si distingue per un ritmo incalzante, colori vivaci e una traccia musicale originale, che enfatizzano il carattere innovativo, dinamico e distintivo di INSTER.

22-23 febbraio: Open Weekend Hyundai. In questo fine settimana, gli showroom Hyundai in tutta Italia saranno aperti per prove su strada e presentazioni esclusive di INSTER.

Hyundai INSTER: il nuovo standard per la mobilità elettrica

Progettata per adattarsi alle esigenze degli automobilisti italiani, Hyundai INSTER è la soluzione perfetta per chi cerca un’auto compatta, tecnologicamente avanzata e adatta agli spostamenti urbani e extraurbani.

Dimensioni compatte, ideali per la città. Interni spaziosi e configurabili, per il massimo comfort.Tecnologie di sicurezza e connettività di ultima generazione.Autonomia fino a 518 km in città (WLTP).Ricarica rapida: dal 10 all’80% in soli 30 minuti

Motorizzazioni e autonomia

Hyundai INSTER è disponibile in due versioni: 97 CV – Batteria 42 kWh – Autonomia fino a 370 km WLTP 115 CV – Batteria 49 kWh – Autonomia fino a 518 km WLTP in urbano

Entrambe le versioni offrono di serie: caricatore di bordo da 11 kW, ricarica fast DC per una ricarica ultra-rapida

Hyundai INSTER: prezzi, finanziamenti e noleggio

Offerta finanziaria Hyundai Plus: INSTER XTech (batteria 49 kWh), € 149 al mese per 35 mesi, Anticipo: € 8.070, dopo 3 anni, il cliente può acquistare, restituire o sostituire l’auto.

Incluso nell’offerta: cavo di ricarica trifase,voucher Charge myHyundai per 5.000 km di ricarica pubblica o Hyundai easyWallbox per ricarica domestica, hyundai Renting: noleggio a lungo termine. INSTER XTech (batteria 42 kWh). € 399 al mese per 36 mesi.Anticipo: € 3.529. 30.000 km inclusi.Tutti i servizi di manutenzione e assicurazione compresi

Hyundai INSTER: il futuro della mobilità è già qui

Con INSTER, Hyundai non solo propone un veicolo elettrico accessibile e tecnologicamente avanzato, ma segna un cambiamento culturale, incentivando una mobilità più sostenibile, smart e adatta alle esigenze moderne.