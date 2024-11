Hyundai lancia gli N Days: per celebrare la vittoria nel Mondiale WRC 2024

Hyundai Italia celebra lo storico successo nel Mondiale Rally FIA WRC 2024 con una speciale iniziativa: gli Hyundai N Days.

Dopo una stagione emozionante e combattuta, il team Hyundai Motorsport ha conquistato i suoi primi titoli Piloti e Copiloti grazie alla straordinaria performance di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe al Rally del Giappone. Per festeggiare questo traguardo, Hyundai offre ai clienti uno sconto dedicato sulla gamma N Line, ispirata proprio alla passione del marchio per il motorsport.

La gamma N Line: design sportivo e prestazioni emozionanti

La linea N Line di Hyundai è pensata per offrire ai clienti un assaggio dell’emozione del motorsport, combinando uno stile deciso e accattivante con tecnologie all’avanguardia. Disponibile su modelli come i10, i20, i30, KONA (esclusa EV) e TUCSON, questa gamma si distingue per dettagli esclusivi:

Design esterno sportivo: paraurti aggressivi, minigonne laterali, dettagli rossi e badge N Line dedicati.

Interni dinamici: sedili sportivi con logo N Line, cuciture rosse, volante specifico e dettagli che creano un ambiente grintoso.

Questa combinazione di stile e prestazioni offre un’esperienza di guida unica, senza compromettere il comfort e la funzionalità quotidiana.

Una promozione esclusiva per gli Hyundai N Days

Fino al 31 dicembre 2024, i clienti Hyundai possono accedere a uno sconto di 500 € sulla gamma N Line. Questa promozione è cumulabile con altre offerte attive sui modelli in stock al momento della stipula del contratto. È un’occasione imperdibile per chi desidera vivere l’emozione della guida sportiva con il carattere unico delle vetture Hyundai N Line.

Il trionfo al Rally del Giappone: un risultato storico

Il successo di Hyundai Motorsport al Rally del Giappone 2024 è il culmine di una stagione incredibile. L’equipaggio composto da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe ha conquistato i titoli Piloti e Copiloti, segnando una pietra miliare nella storia del team. La gara, disputata nelle prefetture di Aichi e Gifu dal 21 al 24 novembre, ha offerto spettacolo ed emozioni fino all’ultimo chilometro.

Hyundai Motorsport: una storia di eccellenza

Fondata nel 2012, Hyundai Motorsport è diventata in pochi anni un punto di riferimento nel panorama internazionale, conquistando il titolo Costruttori nel WRC nel 2019 e 2020, e ora i titoli Piloti e Copiloti nel 2024. Il successo nel motorsport non si limita al rally: con la divisione Customer Racing, Hyundai ha sviluppato auto come la i20 N Rally2 e la Elantra N TCR, che hanno ottenuto vittorie in campionati nazionali e internazionali.

Il know-how accumulato nelle competizioni contribuisce direttamente allo sviluppo dei modelli Hyundai N, garantendo che ogni veicolo offra il massimo in termini di prestazioni e piacere di guida.

Gli Hyundai N Days sono l’opportunità perfetta per celebrare insieme al marchio un traguardo storico, portando a casa una vettura della gamma N Line con uno stile unico e un’esperienza di guida ispirata al mondo del motorsport.

Con lo sconto dedicato fino al 31 dicembre 2024, entrare nel mondo della sportività Hyundai non è mai stato così conveniente. Perché aspettare? Scopri l’offerta e vivi l’emozione degli Hyundai N Days.