Hyundai Santa Cruz XRT 2025 : conquista il Compact Truck of Texas al TAWA Truck Rodeo

Hyundai Santa Cruz XRT è stato proclamato Compact Truck of Texas durante il prestigioso Truck Rodeo della Texas Auto Writers Association (TAWA),

un evento annuale di grande rilevanza dove esperti del settore mettono alla prova i migliori veicoli del mercato. La competizione, tenutasi il 26 e 27 settembre 2024, ha visto il Santa Cruz XRT 2025 emergere come vincitore grazie alla combinazione di un design audace, tecnologia innovativa e prestazioni off-road di alto livello.

Un Premio Importante per Hyundai

Ricky Lao, direttore della pianificazione dei prodotti di Hyundai Motor North America, ha accolto con entusiasmo il riconoscimento:

“Siamo entusiasti che il Hyundai Santa Cruz XRT sia stato riconosciuto come ‘Compact Truck of Texas’. Questo premio dimostra il nostro impegno nel creare un veicolo versatile e divertente, perfetto per chi cerca avventura, tecnologia e sicurezza.”

Anche Cory Fourniquet, presidente della Texas Auto Writers Association, ha elogiato il pickup Hyundai:

“Il Santa Cruz XRT si è distinto per la sua straordinaria combinazione di capacità off-road, tecnologia all’avanguardia e design unico, meritando pienamente questo riconoscimento.”

Santa Cruz XRT 2025: Design e Tecnologia di Punta

La versione 2025 del Santa Cruz XRT porta con sé importanti aggiornamenti, tra cui:

Design frontale aggressivo, con elementi esclusivi XRT come ganci di traino anteriori e pneumatici all-terrain.

Cerchi ispirati alle chiavi inglesi, che conferiscono un tocco distintivo e funzionale.

Interni aggiornati con un display curvo panoramico che integra un cluster per il conducente e un touchscreen infotainment da 12,3 pollici.

Le tecnologie di serie includono Apple CarPlay® e Android Auto™ wireless, garantendo un’esperienza intuitiva e connessa per il conducente.

Prestazioni Off-Road migliorate

Pensato per chi cerca avventura e versatilità, il Santa Cruz XRT offre prestazioni off-road migliorate, rendendolo ideale per affrontare i terreni più impegnativi. La sua configurazione esclusiva unisce robustezza a un comfort di guida superiore, mantenendo Hyundai competitiva in un mercato in continua evoluzione.

Il Riconoscimento della TAWA

Il Truck Rodeo della TAWA è un punto di riferimento per il settore, dove i migliori pickup e SUV vengono valutati da esperti in base a criteri di prestazioni, valore e fascino complessivo. La vittoria del Santa Cruz XRT nel segmento dei compact truck dimostra la capacità di Hyundai di rispondere alle esigenze del mercato texano e globale.

Con il titolo di Compact Truck of Texas, il Santa Cruz XRT 2025 si afferma come una scelta ideale per chi cerca un veicolo robusto, tecnologicamente avanzato e capace di offrire esperienze di guida emozionanti. Hyundai continua così a spingere i confini dell’innovazione, rafforzando la propria posizione nel segmento dei pickup compatti