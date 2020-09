I distributori francesi premiano Citroen per il servizio 24/7

Durante 21a edizione del Masters Autos Infos 2020, svoltasi a Parigi l’8 settembre, il Comitato dei Distributori ha assegnato il suo premio a CITROËN Service 24/7, il servizio post-vendita attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, implementato da Citroën nel 2019 in Francia, nei siti PSA Retail di Massy e Marsiglia.

CITROËN Service 24/7 permette al cliente, per le operazioni di manutenzione ordinaria, di depositare e di ritirare il proprio veicolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando uno sportello automatico completamente sicuro. La chiave del veicolo e il certificato di circolazione si lasciano allo sportello, mentre il pagamento del servizio si effettua online.

Una volta conclusa la prestazione, il cliente viene avvisato via SMS e può tornare a ritirare la chiave e i documenti allo stesso sportello in qualsiasi momento, e quindi ripartire con la propria auto, che troverà posteggiata in un parcheggio riservato. Risultato: una nuova esperienza in concessionaria, semplice e senza costi aggiuntivi, che libera il cliente da qualsiasi vincolo di orario e semplifica la sua vita, garantendo la stessa qualità del servizio con l’accettazione tradizionale in officina.

Già sperimentato con successo da un anno nei siti PSA Retail di Massy e Marsiglia (Francia), CITROËN Service 24/7 è stato molto apprezzato da chi l’ha provato, con un indice di soddisfazione media di 4,8 su 5. Utilizzato in quasi il 70% dei casi al di fuori degli orari di apertura della concessionaria, rappresenta un’offerta estremamente valida e diventa uno strumento di conquista di nuovi clienti.