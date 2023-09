IAA 2023: Mercedes-Benz Concept CLA Class, abitabilità e digitale

Basata sulla piattaforma MMA, offre una panoramica della prima famiglia completa di auto elettriche Mercedes-Benz sviluppata da zero per mettere in strada la nostra Ambition2039, con la quale puntiamo a raggiungere la neutralità netta delle emissioni di anidride carbonica lungo l'intera catena del valore nella nostra flotta di veicoli nuovi nel 2039” commenta Ola Källenius, Amministratore delegato del Gruppo Mercedes-Benz AG. Con un'autonomia prevista di oltre 750 chilometri, la trazione elettrica è un punto di riferimento nella sua categoria. Nel Concept CLA Class è configurata per la trazione posteriore sportiva. Tuttavia, il design modulare lo rende adatto anche per applicazioni su veicoli 4x4.

Leggera, potente e compatta, la nuova Electric Drive Unit MB.EDU ad alta efficienza, composta da motore, trasmissione ed elettronica di potenza, è stata sviluppato interamente in casa. Il motore da 175 kW è abbinato a una trasmissione a due velocità. Il Concept CLA Class offre anche uno sguardo al futuro del collegamento in rete tra i veicoli elettrici e la rete energetica. La ricarica bidirezionale basata su software e hardware mostra come la leadership tecnologica della classe apra nuove potenzialità sia per i clienti che per i fornitori di energia. Quando viene collegato a una stazione di ricarica bidirezionale in corrente continua compatibile, il veicolo diventa un dispositivo di accumulo di energia che può, ad esempio, immagazzinare l'energia solare per utilizzarla successivamente. Ma soprattutto, può servire anche come fonte di energia elettrica, sia per il Vehicle-to-Home (V2H) che per il Vehicle-to-Grid (V2G). L'illuminazione a LED a bassissimo consumo energetico, visibile da tutte le prospettive, è parte integrante della scultura complessiva che esalta le proporzioni e aggiunge movimento, vita e funzionalità agli esterni. Il passo lungo, gli sbalzi corti, l'effetto serra slanciato e il cofano allungato trasmettono l'etica del design del marchio in questa nuova famiglia di veicoli Mercedes-Benz.

Frontale con il nuovo volto distintivo e proseguendo lungo i fianchi, con strisce luminose sopra i passaruota anteriori e posteriori. Anche l'ampio tetto in vetro segna un passo avanti verso un livello completamente nuovo. Il suo motivo a stella illuminato e animato conferisce un'ulteriore aria di raffinatezza alla scultura esterna, evocando al contempo un'eleganza da spa negli interni. Inoltre, l'inconfondibile corona d'alloro Mercedes-Benz è stata reinterpretata per creare un nuovo e sorprendente motivo per i rivestimenti interni. Espressione emotiva di potenza atletica: il frontale dinamico del Concept CLA Class è caratterizzato dal design a naso di squalo e dal caratteristico pannello "griglia" senza giunture. Le fasce luminose che avvolgono la parte anteriore e posteriore aggiungono tridimensionalità alla composizione luminosa, oltre ad ancorare i sorprendenti gruppi ottici a forma di stella. Queste fasce sono realizzate in un materiale innovativo che, quando non è illuminato, ha un elegante aspetto cromato a specchio.

Una serie di scenari luminosi animati di giorno e di notte conferiscono un senso di emozione e dinamismo ancora maggiore. Inoltre, offrono un'ulteriore dimensione di personalizzazione per il conducente, come gli scenari di benvenuto e di addio. Le proporzioni sportive del Concept CLA Class sono enfatizzate dalle sue spalle atletiche che si estendono dalla fascia luminosa anteriore fino al potente posteriore GT. La sensazione di ampiezza anteriore e posteriore è sottolineata dai passaruota svasati e dall'ampia carreggiata, che conferiscono alla show car un assetto sicuro e deciso. L'elegante superficie vetrata presenta applicazioni cromate che completano le proporzioni atletiche con un'eleganza senza tempo. Come si addice al linguaggio stilistico della coupé, il baricentro visivo si trova in basso. I possenti passaruota incorniciano gli straordinari cerchi da 21 pollici con il caratteristico motivo a stella. Giunti e linee di demarcazione precise aggiungono dettagli e movimento al design scultoreo delle superfici del Concept CLA ClassClass. La linea GT e le proporzioni del posteriore allungano la silhouette e offrono ai passeggeri dei sedili posteriori un maggiore spazio per la testa rispetto alla generazione precedente. Allo stesso modo, il passo più lungo offre un maggiore spazio per le ginocchia di chi viaggia dietro. Visto dai tre quarti posteriori e dalla parte posteriore, il design continua il tema delle luci e delle ombre trasportate nell'era digitale. La fascia luminosa avvolgente incornicia i gruppi ottici posteriori che ripropongono il caratteristico design a stella.

Anche la stella Mercedes-Benz sul posteriore è illuminata, creando un segno distintivo per le auto che precede. Materiali innovativi finemente lavorati, come le finiture in carta e la pelle nappa lavorata con agenti concianti di origine vegetale, contrastano con le superfici lucide per offrire una finitura visiva e tattile elegante e inaspettata. La console centrale, che sembra fluttuare tra il guidatore e il passeggero di fronte al bracciolo a sbalzo, è posizionata in alto e sottolinea l'eleganza minimalista e sportiva dell'abitacolo. Ai lati del guidatore e del passeggero, le porte rappresentano un ulteriore punto di forza del design degli interni. La sottile forma concava della struttura sottostante fa da sfondo al nuovissimo design iconico dei pannelli centrali. Sembrando sospesi davanti al corpo delle porte, le loro proporzioni allungate forniscono un altro spunto visivo sportivo e dinamico. Come eleganti vele, la loro superficie scorre dolcemente intorno al profilo geometrico della maniglia della porta, fondendosi con essa per formare un bracciolo naturale. I pannelli centrali delle porte sono rifiniti con la stessa nappa bianca e cristallina dei cuscini dei sedili, che ne esalta ulteriormente la leggerezza, e presentano il motivo della corona d'alloro firmato Mercedes.

Questo elemento distintivo di Mercedes-Benz, dotato di una squisita lavorazione artigianale, crea un forte legame visivo tra il patrimonio unico del marchio e il tech-luxury del futuro. Alla base della portiera, la discreta tasca è bordata con un tessuto simile alla seta ad alta resistenza, basato su biotecnologie e certificato vegano. Per la prima volta su una Mercedes-Benz è stato introdotto un innovativo materiale cartaceo a base di cellulosa riciclata, con una composizione 50/50 di cellulosa riciclata e canapa, destinato alla produzione in serie. È prodotto utilizzando energie rinnovabili e tecnologie sostenibili innovative, come la purificazione dell'acqua con ozono, e non genera rifiuti in discarica. I sedili stessi sono rivestiti in pelle prodotta e lavorata in modo sostenibile.