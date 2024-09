IATO MOTORS: il nuovo marchio italiano che rivoluziona l'automotive

Nel panorama sempre più globalizzato del settore automobilistico, distinguere la nazionalità di un prodotto è diventato complicato.

Tuttavia, IATO MOTORS si pone come il nuovo orgoglio del "Made in Italy", con l'obiettivo di riportare il prestigio e l'eccellenza della tradizione motoristica italiana sulla scena internazionale.

Il focus di IATO MOTORS è il settore SUV e off-road, con due linee principali: la serie EXTREME, che promette caratteristiche costruttive mai viste prima, supportata da una propulsione progettata per l'utilizzo di carburanti sintetici, e la gamma NAKED, pensata per offrire soluzioni multiutility e un design innovativo, ideale per il tempo libero.

Non solo SUV: IATO MOTORS si distingue anche per lo sviluppo di veicoli militari leggeri da ricognizione, progettati per l’uso in operazioni pubbliche e di soccorso. A rafforzare ulteriormente la sua identità, il marchio si lancerà anche nel mondo del motorsport, partecipando a competizioni internazionali come la Dakar, con l'obiettivo di portare un marchio italiano ai vertici della specialità per la prima volta nella storia.

IATO MOTORS incarna la visione di un’industria automobilistica italiana che, pur guardando al futuro con tecnologie sostenibili e innovative, rimane fedele alle sue radici, con tutti i veicoli studiati, realizzati e sviluppati interamente in Italia. Un progetto che punta a riaffermare la supremazia e il prestigio del nostro Paese nel settore automobilistico globale.