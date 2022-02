Il 2021 chiude brillantemente per RCI Bank and Service

Nonostante un contesto mondiale ancora turbato dalle restrizioni legate alla pandemia e dalla scarsa reperibilità di alcune materie prime, in particolar modo i semiconduttori

RCI Bank and Services, la banca del gruppo Renault, ha chiuso un 2021 più che positivo sotto il punto di vista commerciale, dei risultati finanziari e di soddisfazione da parte dei clienti. Il risultato ante imposte si attesta a 1.194 milioni di euro rispetto a 1.003 milioni di euro a fine 2020. L’aumento è soprattutto attribuibile al miglioramento del costo del rischio. Le vendite delle marche dell’Alleanza si sono attestate a 2,8 milioni di veicoli nel 2021. Il tasso di intervento di RCI Bank and Services ha raggiunto il 46% , in aumento di 1,8 punti rispetto al 2019 , prima della crisi sanitaria. Con 91.805 pratiche di finanziamento relative ai veicoli elettrici e ibridi, ossia un aumento del 44% rispetto al 2020, RCI Bank and Services accompagna l’Alleanza nella sua politica di riduzione della carbon footprint. L’attività di finanziamento dei veicoli usati, invece, registra un incremento del 4,1% rispetto all’anno precedente, con 363.711 pratiche finanziate.

Anche la percentuale delle offerte di leasing è aumentata nel 2021, rappresentando il 47% delle pratiche di finanziamento dei veicoli nuovi nel segmento dei clienti privati, ossia un aumento di 8 punti. RCI Bank and Services ha finanziato 1.415.841 pratiche nel 2021, in calo del 6,9% rispetto al 2020. Nonostante questa diminuzione, i nuovi finanziamenti ammontano a 17,8 miliardi di euro, in calo dello 0,2% grazie all’aumento del 7,2% degli importi medi finanziati. Il numero di servizi venduti nel 2021 totalizza 4,7 milioni di contratti di assicurazione e servizi, in aumento del 2%, di cui il 72% riguarda prestazioni associate al cliente e all’uso del veicolo. Con 3 servizi venduti per ogni veicolo immatricolato nel 2021, RCI Bank and Services stabilisce un nuovo record. Bene anche la soddisfazione dei clienti, in netta crescita rispetto all’anno precedente. “RCI Bank and Services dimostra ancora una volta tutta la solidità del suo business model, grazie ad un risultato ante imposte in netta crescita, nonché alla forte redditività. RCI Bank and Services è un elemento centrale per lo sviluppo delle offerte di servizi di mobilità destinate a soddisfare i nuovi utilizzi dei clienti del Gruppo Renault e, più specificatamente, di Mobilize”, ha dichiarato Clotilde Delbos, Vicedirettore Generale, Direttore Finanziario del Gruppo Renault, Direttore Generale della Marca Mobilize e Presidente del Consiglio di Amministrazione di RCI Banque S.A.