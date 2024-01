Il Gruppo Renault Italia si conferma Top Employer anche nel 2024

La Certificazione Top Employers è un riconoscimento ufficiale alle aziende per le loro eccellenze nelle politiche e strategie HR, mirando a migliorare il benessere dei dipendenti e l'ambiente di lavoro.

Per ottenere la certificazione, le aziende devono rispettare elevati standard attraverso la HR Best Practices Survey, che copre 6 macro-aree e analizza 20 topic, tra cui strategie per le persone, ambiente di lavoro, acquisizione di talenti, formazione, diversità, equità e inclusione, e benessere. Il Top Employers Institute, fondato oltre 30 anni fa, ha certificato oltre 2.000 aziende in 121 Paesi, impattando positivamente la vita di oltre 9,5 milioni di persone.

Renault Italia ha nuovamente ottenuto il prestigioso premio Top Employer per il 2024, confermando il suo impegno nel porre al centro delle sue priorità il benessere dei dipendenti. Questo riconoscimento riflette l'approccio "human-centric" del costruttore francese, in linea con la profonda trasformazione avviata nel 2021 con il piano Renaulution guidato dal CEO Luca de Meo. Renault è nota per la sua vicinanza alle persone, incarnando valori di empatia, accoglienza e calore. La missione del marchio è connettere e avvicinare le persone, con una priorità specifica sul benessere individuale e il miglioramento della qualità della vita, sintetizzato nel motto "TIME FOR QUALITY LIFE".

Il Gruppo Renault Italia ha eccelluto in diverse macroaree riconosciute dall'Istituto di Certificazione, grazie all'instancabile impegno del team HR guidato da Giuseppe Mantegna. Negli ultimi due anni, il focus è stato sulla People Strategy, Diversity & Inclusion e Employer Branding.

Nel contesto della People Strategy, è stato concluso il programma "Renaulution up!" nel 2022 con un "Celebration Day", proclamando i progetti vincitori e coinvolgendo i collaboratori per essere agenti di trasformazione nelle rispettive aree.

Parallelamente, nel 2023, il percorso di Leadership Empowerment è stato ampliato con un secondo modulo Advanced, integrando la formazione attraverso la piattaforma digitale SkillGym. Questa piattaforma ha consentito di esercitare e sviluppare competenze manageriali affrontando diverse situazioni e interlocutori.

In aggiunta, è stato lanciato un corso di Mentoring che ha certificato 14 Mentor. Questi mentor hanno avviato percorsi di mentoring individuali sia con candidati proposti dall'azienda che con candidati spontanei, contribuendo così al continuo sviluppo e sostegno professionale.

Il Gruppo Renault ha adottato diverse iniziative per eradicare la discriminazione e promuovere la Diversity & Inclusion. La formazione e la sensibilizzazione dei dipendenti sono focalizzate sul sistema di segnalazione di Allerte Professionali e sui comportamenti discriminatori. Nel 2023, la strategia si è concentrata sulla formazione istituzionale attraverso l'iniziativa "Together in Diversity", utilizzando pulse survey e piani d'azione per affrontare le disparità del passato.

Per quanto riguarda l'Employer Branding, il processo di onboarding è stato continuato nel 2022 per coinvolgere i nuovi dipendenti e facilitare il loro inserimento. Momenti di networking sono stati organizzati per accogliere i nuovi collaboratori, e è stato avviato un processo di offboarding per raccogliere i feedback dei dipendenti che lasciano l'azienda.

Nell'ambito del Wellbeing dei dipendenti, la Direzione HR di Renault Italia ha lanciato un'App in collaborazione con Trainect nel 2023. L'App mira a migliorare il benessere fisico, mentale, finanziario, sociale ed emotivo attraverso la gamification. Le interazioni sulla piattaforma si traducono in donazioni in base al livello di benessere raggiunto, contribuendo a un impatto positivo sia sul benessere individuale che su quello del pianeta.

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia. Sono davvero orgoglioso di aver ottenuto questo ambìto riconoscimento per il secondo anno consecutivo. Per noi di Renault Italia è la conferma dell’importanza che riveste tutto il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni in tema di “Time for Quality Life”. La nostra filosofia alla base di ogni azione verso i dipendenti ma anche verso i nostri clienti e che continueremo a diffondere nei prossimi anni sia all’interno dell’azienda che all’esterno. Una delle nostre priorità, infatti, è convogliare tutte le nostre forze e i nostri valori per regalare tempo di qualità ai nostri collaboratori, cercando di anticipare le loro esigenze per soddisfarle al meglio coerentemente con la nostra anima innovativa e con l’empatia che ci contraddistingue da oltre 125 anni.