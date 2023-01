Il Master in Trasportation & Automobile Design del POLI festeggia 15 anni

Il Master in Transportation & Automobile Design (TAD) promosso dal Politecnico di Milano e gestito da POLI.design, si appresta a celebrare il suo 15° Anniversario.

Sono ancora aperte le iscrizioni per la prossima edizione, la numero XV, che prenderà avvio il prossimo marzo e si concluderà nel giugno 2024.

Un traguardo prestigioso, quello dei 15 anni di attività, che ha visto la presenza di oltre 200 studenti provenienti da ogni parte del mondo, impegnati a realizzare una settantina di concept, con maquette di stile in scala 1:4, partendo dalle rispettive tesi. Progetti con contenuti fortemente innovativi focalizzati sulla mobilità del futuro, che utilizzano per la quasi totalità propulsioni alternative, a cominciare da quella elettrica. Concept talmente evoluti, da anticipare molti contenuti e trend stilistici sviluppati successivamente da tante Case automobilistiche.

Gli ultimi quattro modelli in ordine temporale, presentati nel corso del Graduation Day 2022, hanno avuto come filo conduttore il seguente tema progettuale: “Car: one word, several solutions”. Con riferimento al fatto che oggi la progettazione di un veicolo viene fatta a livello globale e bisogna tenere conto delle specificità dei vari mercati. Per questo motivo spesso si suole dire che tutte le auto si assomigliano. In realtà non è proprio così e i quattro lavori sviluppati dagli studenti del Master TAD XIII dimostrano che questa teoria è sbagliata, perché le esigenze degli utenti saranno sempre più mirate e la mobilità sempre più articolata.

Aurora è progettato per le spedizioni antartiche. Ha due porte allungabili che isolano l'interno e dispone di due bici da neve e di un drone, che garantiscono libertà di esplorazione. Gli interni sono stati progettati per fungere da laboratorio digitale completamente attrezzato, con sedili rotanti regolabili. Il mezzo offre una visibilità perfetta, con il cruscotto flottante e un enorme parabrezza.

Uno è una monoposto completamente autonoma. Ha lo stesso interasse di uno scooter e la cellula dell’abitacolo dove è seduto il guidatore, può essere usata come sorta di sedia a rotelle per muoversi in ambienti indoor, portando l'utente direttamente all’intero della destinazione prescelta. La seduta è alta, che consente di avere la stessa visuale dei pedoni che camminano.

Xmod è un fuoristrada elettrico a sei posti con guidatore centrale avanzato per massimizzare la visibilità esterna. Due le modalità di guida, tradizionale e autonoma. È in grado di viaggiare con i fari spenti anche di notte utilizzando sensori ottici. Il parabrezza può diventare un grande head-up display. Ha una grande capacità di carico e può trasformarsi in pick-up.

Vegas è il veicolo perfetto per chi è alla ricerca di quel piacere di guida che oggi si è quasi perso. L'interno è modellato attorno al pilota, optando per un cruscotto asimmetrico con l’infotainment che dà feedback in modo semplice e chiaro. Vegas è un'auto sportiva a due posti, versatile e confortevole, che permette di affrontare anche percorsi off-road grazie alle sue sospensioni adattive.

Gli studenti della XIII edizione che hanno concluso il Master lo scorso giugno sono stati 18, con una importante partecipazione internazionale: Italia (8 allievi), India (5), Spagna (2), Libano (1), Canada (1), Arabia Saudita (1). Fra loro vi sono due donne, entrambe italiane. Lo stesso numero di studenti, 18, frequenta l’edizione XIV ancora in corso che si concluderà nel giugno 2023, e presenta un’altrettanta partecipazione internazionale: Italia (10), India (4), Spagna (2), Turchia (1), Colombia (1). Gli studenti stranieri sono sempre profondamente attratti dalla cultura e dalla tradizione italiana nel design.

Il Master TAD, diretto dal Prof. Fausto Brevi, è a numero chiuso per un massimo di 20 allievi: si rivolge ai possessori di lauree appartenenti alle discipline della progettualità (ingegneria, architettura, disegno industriale). Il Master in Transportation & Automobile Design rappresenta un percorso d’eccellenza della durata di quindici mesi, che prepara progettisti in grado di sviluppare la propria creatività attraverso l'intero processo metodologico progettuale dei centri stile: dalla definizione delle linee esterne, allo sviluppo degli interni; studio e scelta di materiali e colori; modellazione, sia fisica con il clay che digitale. Alla conclusione del percorso formativo, presentano i progetti di tesi e realizzano i modelli di stile. Il piano didattico è svolto prevalentemente in lingua inglese per favorire la partecipazione di studenti internazionali e per ampliare le opportunità lavorative per gli studenti italiani.

La grande valenza formativa e qualitativa del Master TAD è ampiamente riconosciuta dalla sua longevità e dall’elevato tasso di inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. Si attesta sempre sull’80% la percentuale di iscritti che trova occupazione nel settore di competenza, entro diciotto mesi dalla fine del corso.

Anche nella XV edizione, Wacom, azienda leader nella produzione di tavolette e display interattivi con penna, è partner ufficiale e fornitore di strumenti didattici per il digital modeling. Gli studenti del Master TAD riceveranno una tavoletta Wacom Cintiq Pro 16” in uso gratuito con possibilità di riscatto agevolato a fine corso.