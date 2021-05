Il prossimo 18 maggio 2021 è la Giornata internazionale dei musei. Le istituzioni di tutto il mondo partecipano già da domenica, 16 maggio 2021, con una serie di attività. Inoltre, il 19 maggio 2021 il Museo Mercedes-Benz festeggia il suo 15 ° compleanno. Le offerte del Museo per entrambe le occasioni si chiamano "Vivi il Museo da casa". Ad esempio, con un tour digitale in diretta su Instagram (mb4.me/MuseumTour). Vi ricordiamo che, a causa della pandemia, il Museo Mercedes-Benz è attualmente chiuso.

Grazie alle tecnologie digitali può essere esplorato a distanza in qualsiasi momento. Tramite il sito web, come se fosse una rivista, o attraverso tour interattivi del Museo su Instagram o con un volo con un drone su YouTube. La gamma di formati e contenuti è in costante aumento mentre il Museo continua ad espandere la sua offerta digitale. Il tour virtuale guida i visitatori all'interno dell’esposizione, che si estende su 16.500 metri quadrati. Il sito offre informazioni su tutte le mostre e immagini a 360 gradi di tutte le sale della Leggenda e della Collezione con i loro veicoli (www.mercedes-benz.com/en/classic/museum/exhibition/). Mostre speciali monografiche del passato possono anche essere vissute con un tour 3D, come "40 Years of the Mercedes-Benz G-Class" (mb4.me/3D-Gclass) e "125 Years of VfB Stuttgart" (mb4.me/ 3D-VFB).

Un momento clou di questa esperienza è un film tratto da un drone che esplora il Museo, dal tetto al livello d'ingresso: la clip di quattro minuti (mb4.me/drone-museum) regala scene spettacolari, girate con l'aiuto di droni speciali con fotocamera. Ciò include il volo rapido attraverso le porte ad ali di gabbiano della leggendaria Mercedes-Benz 300 SL Coupé. Da quando è stata realizzata, nella primavera del 2020, la clip è stato vista milioni di volte su YouTube e sui canali dei social media del Museo Mercedes-Benz.

Ogni visita al Museo è un'esperienza individuale. Una serie web si concentra su questa prospettiva e offre visite guidate con varie celebrità (www.mercedes-benz.com/en/classic/museum/at-the-museum-with/). Uno di questi è Jutta Benz che, in qualità di pronipote di Carl Benz, l'inventore dell'auto, e di sua moglie, Bertha Benz, ha un rapporto speciale con il Museo. O Bernd Mayländer, che da vent'anni guida la safety car nelle gare di Formula 1. La dottoressa Ulrike Groos, direttrice del Kunstmuseum di Stoccarda, offre la sua valutazione dal punto di vista gestionale. Gorden Wagener, Chief Design Officer di Daimler AG, racconta le sue auto preferite durante il tour e il mitico Benedikt Weiler, curatore del Museo Mercedes-Benz, fornisce uno sguardo del museo da dietro le quinte.

Con un mix di materiale d'archivio storico, immagini e video entusiasmanti dal Museo Mercedes-Benz e da eventi classici in tutto il mondo, il Museo digitale Mercedes-Benz è il canale Classic di maggior successo tra tutte le case automobilistiche al mondo. Più di due milioni di persone seguono @mercedesbenzmuseum su Instagram, oltre ai follower su altre piattaforme: @mercedesbenzmuseum su Facebook e @MB_Museum su Twitter.

Su Instagram, le guide del Museo Mercedes-Benz condividono il loro entusiasmo e fatti sorprendenti sulle mostre permanenti e speciali. Un'esperienza virtuale è resa possibile dalla serie “Exclusive Insights: The Cars of the Mercedes-Benz Museum” (mb4.me/exclusive-insights). La guida del museo Pádraic Ó Leanacháin fornisce approfondimenti, esplora alcuni veicoli speciali come la 500 K Special Roadster nella Legend Room 3, mentre si può godere un'atmosfera vacanziera davanti alla Mercedes-Benz 300 TD nella Collection Room 1. Disponibile anche su Instagram Stories are Museum tour di Pádraic Ó Leanacháin (mb4.me/MuseumTour) e di Damian Dabrowski attraverso la mostra speciale “40 anni della Classe G” (mb4.me/g-tour-ig).

Shmee150, un noto YouTuber, presenta cinque fatti poco noti su Mercedes-Benz e sui marchi del passato in un formato di realtà virtuale a 180 gradi nel suo viaggio alla scoperta del Museo: mb4.me/Top5. Gli spettatori possono guardarsi da soli intorno nel Museo utilizzando il puntatore del mouse o spostando i propri smartphone.

E coloro che hanno accarezzato l'idea di acquistare una vettura classic di Mercedes-Benz possono provare il divertente "Mercedes-Benz Classic Quiz" (mb4.me/classic-quiz) e scoprire quale veicolo sarebbe stato il miglior abbinamento alle loro esigenze.