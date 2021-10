il nuovo Opel Combo-e Life, perfetto per i viaggi in famiglia.

Il nuovo Opel Combo-e Life è protagonista della guida elettrica quotidiana.

Estremamente versatile e pratico, Opel Combo-e Life viene offerto con una o due porte laterali scorrevoli ed è disponibile in versione standard, lunga 4,4 metri, o in versione XL, da 4,75 m, entrambe con 5 o 7 posti. In base al profilo di guida e alle condizioni prevalenti, il nuovo veicolo Opel può percorrere fino a 280 chilometri con una carica della batteria agli ioni di litio da 50 kWh (WLTP)1. Chi possiede Opel Combo-e Life può “riempire” la batteria all’80 per cento della carica in circa 30 minuti presso le stazioni di ricarica pubblica in Corrente Continua.

Grazie a una potenza di 100 kW (136 CV) e a una coppia di 260 Nm generate dal sistema di propulsione elettrico, Opel Combo-e Life è perfetto per l’uso su strada. In funzione del mercato e della versione, questo veicolo per il tempo libero accelera da zero a 100 km/h in soli 11,7 secondi mentre la velocità massima di 135 km/h (limitata elettronicamente) lo rende “a prova di autostrada”. Il raffinato sistema di frenata rigenerativa con due impostazioni a scelta dell’utente aumenta ulteriormente l’efficienza.

La batteria con 216 celle e 18 moduli è posizionata sotto il pianale tra asse anteriore e posteriore e quindi non limita in alcun modo la funzionalità dell’abitacolo.

Opel Combo-e Life è adatto a numerose infrastrutture energetiche e opzioni di ricarica, dalla Wallbox alla ricarica rapida o anche al cavo di ricarica con presa domestica, se necessario. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica in Corrente Continua da 100 kW, per raggiungere l’80 per cento della carica della batteria da 50 kWh bastano solo circa 30 minuti. Opel Combo-e Life monta un caricatore di bordo monofase da 7,4 kW di serie oppure il caricatore trifase da 11 kW.

Opel offre Combo-e Life in due lunghezze (4,40 m e 4,75 m in versione XL) da 5 o 7 posti, il che lo rende interessante per i tassisti. La versione 5 posti, più corta, offre comunque un vano bagagli da 597 litri (850 litri nella versione più lunga). Abbattendo i sedili posteriori, il volume di carico della versione a passo corto triplica e raggiunge i 2.126 litri, mentre il modello più lungo può trasportare fino a 2.693 litri.

Come i gemelli benzina e diesel, incoronati “Best Buy Car Europe 2019” di AUTOBEST e Van of the Year nei Paesi Bassi, Opel Combo-e Life a zero emissioni non scende ad alcun compromesso per sicurezza, comfort o comodità. La gamma completa di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida, molti dei quali fanno parte della dotazione di serie, si pone al vertice del segmento e va dal Controllo della trazione IntelliGrip al Sistema per il mantenimento della corsia di marcia (Lane keep assist), Rilevamento della stanchezza guidatore, Riconoscimento dei cartelli stradali e Allerta incidente con Protezione pedoni e Frenata automatica di emergenza.

Per facilitare al massimo l’uso di Opel Combo-e Life, “OpelConnect”, l’app “myOpel” e “Free2Move”2offrono soluzioni speciali per i veicoli elettrici. I servizi sono accessibili mediante le app. La funzione “Charge My Car” della app “Free2Move”2 consente di accedere ai punti di ricarica in tutta Europa e di effettuare i relativi pagamenti.