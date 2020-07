Il savoir-faire di DS nei sedile a “braccialetto di orologio"

Ci sono voluti Diciotto mesi di ricerca e di messa a punto. Quando Gérard Campos, artigiano sellaio, si ricorda del lavoro al DS DESIGN STUDIO PARIS per proporre un sedile a braccialetto di orologio ai clienti di DS Automobiles, mostra una certa fierezza.

Ispirandosi al braccialetto metallico di un orologio di lusso, composto da una moltitudine di pezzi assemblati insieme, le squadre di DS Automobiles hanno modellato un sedile e uno schienale realizzato con un unico pezzo di pelle, senza cuciture in rilievo per creare un comfort di alta gamma. Il disegno, diventato emblematico, dona ulteriore carattere agli interni dei modelli della gamma DS.

“È la caratteristica di essere un pezzo unico che fa la differenza”, confessa Gérard Campos. “Abbiamo dovuto fare un calcolo in scala molto complesso e dare indicazioni precise a chi doveva confezionare, per poter seguire con precisione la schiuma ad alta densità di cui sono composti i sedili.”

26 m2 di pelle all’interno di DS 7 CROSSBACK

La creazione dei prototipi e dei sedili dei concept-cars non è stata che la prima fase. L’opera creata dagli artigiani doveva ancora passare alla fase di industrializzazione: “La vera sfida era di trasferire un savoir-faire manuale a una realizzazione in grande scala. Abbiamo lavorato duramente alla messa a punto di un processo che prevedesse pochissimi automatismi. In questa lavorazione il fattore umano gioca ancora un ruolo fondamentale.”

Dopo DS E-TENSE, il sedile a braccialetto di orologio ha fatto la sua comparsa sulla generazione precedente dei modelli DS, quindi DS 3, DS 4 e DS 5. Visto il grande successo tra i clienti, questa lavorazione è diventata un elemento identitario per il brand.

Il sedile è composto da una schiuma ad alta densità, che presenta una quantità e qualità di materiale al suo interno maggiore rispetto a un sedile classico. Il comfort è superiore e soprattutto rimane allo stesso livello nel corso degli anni, grazie a un materiale che presenta una densità maggiore rispetto al normale.

Quando è stesa, la pelle utilizzata misura 450 millimetri di lato, mentre dopo il confezionamento, si riduce di 6 centimetri. La pelle Nappa, di grande qualità e resistenza, proviene direttamente dalla Baviera. Qui i bovini, allevati con grande cura, vivono in campi senza delimitazioni e in una regione dove non sono presenti insetti. Le pelli, di qualità rara, misurano da 5 a 6 m2 per ogni pezzo e l’interno di DS 7 CROSSBACK presenta ben 26 m2 di pelle.

Dei 4 millimetri di spessore, solo la parte più nobile, il fiore della pelle, viene utilizzato da DS Automobiles per le lavorazioni degli interni. Questa parte, di uno spessore tra 1,2 e 1,3 millimetri, viene in seguito colorata attraverso un colorimetro specifico che va dal Marrone scuro al Nero Basalto passando dal Grigio Roccia.

Dal momento della sua introduzione sui modelli di serie di DS Automobiles, il sedile a braccialetto di orologio è diventato un simbolo della qualità e del savoir-faire proposta dal brand francese. Oggi questa idea è stata riproposta anche da altri costruttori, ma questo livello di qualità e soddisfazione per i clienti – che sia per il design o per il comfort – non potrà essere raggiunto che dal savoir-faire proposto da DS Automobiles.