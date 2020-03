Iniziata la produzione della prima Opel Grandland X Plug-in-Hybrid

Nello stabilimento di Eisenach, sei mesi dopo l’uscita del primo Opel Grandland X dalla linea di assemblaggio dello stabilimento della Turingia, oggi è stato prodotto il primo Opel Grandland X Plug-in-Hybrid “made in Eisenach”. Il primo ibrido plug-in proveniente da Eisenach (di color rosso rubino con cofano e tetto nero e allestimento Ultimate) è dotato di trazione integrale e unisce la potenza di un motore turbo benzina 1.6 e quella di due motori elettrici per una potenza complessiva che raggiunge i 221 kW (300 CV). Il consumo di carburante di Grandland X Hybrid 4 nel ciclo misto secondo la procedura WLTP1 è di 1,4-1,3 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 32-29 g/km (nel ciclo NEDC2: 1.6-1.5 l/100km, emissioni di CO2 pari a 36-34 g/km). Il nuovo Opel Grandland X Hybrid4 è in grado di percorrere fino a 59 chilometri in modalità puramente elettrica secondo il ciclo di guida WLTP1 (67-69 km secondo il ciclo di guida NEDC2).

“È una bellissima giornata per Eisenach e anche per Opel: oggi parte infatti ufficialmente la produzione del primo ibrido Opel costruito in Germania”, ha dichiarato Michael Lohscheller,

1 I dati relativi all’autonomia, ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 sono calcolati utilizzando la procedura di prova WLTP secondo le normative R (CE) n. 715/2007 e R (UE) n. 2017/1151. È possibile che i valori preliminari differiscano dai dati di omologazione ufficiali.

2 I dati relativi all’autonomia, ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 sono calcolati utilizzando la procedura di prova WLTP, e i dati sono convertiti in valori NEDC a fini comparativi, secondo le normative R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153 e 2017/1151. È possibile che i valori preliminari differiscano dai dati di omologazione ufficiali.