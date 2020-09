Internazionali BNL d’Italia: il tennis italiano viaggia con BMW.

FIT e BMW hanno trovato un accordo che non guarda solo ai grandi eventi di cui la Federazione Italiana Tennis è detentrice di diritti oppure organizzatrice, ma anche all’attività di base. BMW diventa infatti Official Car della FIT e dunque dell’attività dei suoi responsabili e dei suoi insegnanti. BMW si fa così partner e strumento dell’obiettivo di diffondere sempre più il tennis sul territorio e a vivere nuove sfide che è nel DNA della Federazione Italiana Tennis.

BMW entra così da protagonista nel mondo del tennis, che si aggiunge agli altri ambiti sportivi in cui si sostanzia l’impegno del gruppo a supporto dei diversi eventi in cui si celebrano performance, passione e dedizione per lo sport, valori condivisi dal brand e dagli atleti delle varie discipline.

La partnership con la Federazione Italiana Tennis, inaugurata a marzo scorso quando BMW è stata Official Car degli incontri di qualificazione della Davis Cup by Rakuten della squadra italiana di tennis che hanno visto la vittoria dei portacolori azzurri, prosegue ora con la sponsorizzazione degli Internazionali BNL d’Italia che prenderanno il via nella capitale il prossimo 14 settembre.