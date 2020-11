Italiani pronti ad acquistare una vettura elettrificata

Gli italiani sono pronti alla svolta svolta green nell’acquisto dell’auto. È quanto emerge dalla ricerca Aretè “Vetture ibride ed elettriche, cosa ne pensate?” sui nuovi scenari di mobilità. Quasi 9 italiani su 10 si dicono pronti ad acquistare vetture ibride o elettriche a prezzi accessibili, sia per motivi di tipo ambientale che di risparmio. L’ostacolo che frena questa vera e propria rivoluzione è ancora quello del prezzo e, per quanto riguarda l’elettrico puro, il tema dell’autonomia delle vetture, dei tempi di ricarica e dell’assenza di un numero sufficiente di colonnine. Due italiani su tre hanno già avuto l’esperienza di guidare vetture elettriche o ibride e sono pronti a pagarle fino al 10% in più rispetto ai veicoli tradizionali. Complice la campagna di incentivi messa in piedi dal Governo, nel mese di ottobre la quota di queste vetture sul totale immatricolato ha superato il 25%. Un boom oggi dovuto in particolar modo alle diverse soluzioni ibride. Tra i punti di forza dell’esperienza su vetture elettrificate, gli automobilisti indicano la silenziosità (segnalata dal 44% dei rispondenti), la guida rilassata (27%) e i bassi consumi (17%). Complessivamente oltre il 50% degli italiani conosce poco o per nulla le caratteristiche dei motori ibridi. Proprio a causa della scarsa consapevolezza di queste alimentazioni, 9 potenziali acquirenti su 10 ritengono il test drive di prova determinante per maturare la decisione di acquisto e per farlo sono pronti a recarsi in concessionaria (88%) o ad attendere presso il proprio domicilio (12%). Altro capitolo riguarda le modalità di acquisto delle vetture elettriche, per le quali si accentua la tendenza a seguire canali meno tradizionali che consentono di superare diverse potenziali criticità connesse alla gestione della vettura (ad esempio manutenzione e rivendita dell’usato): oltre la metà si dice pronto a richiedere un finanziamento, il 6% ad attivare un contratto di leasing e ben il 15% intende servirsi delle crescenti soluzioni offerte dalle società di noleggio. L’auto a nolo mette al sicuro l’automobilista da possibili problemi dovuti al cambio di paradigma e gli consente di evitare significativi immobilizzi di capitale.