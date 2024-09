IVECO accelera verso il futuro: soluzioni a zero emissioni presentate all'IAA Transportation 2024

IVECO, marchio di veicoli commerciali di Iveco Group, ha presentato all’IAA Transportation 2024 di Hannover una gamma di veicoli progettati per ridurre le emissioni di CO2,

confermando il suo impegno verso la decarbonizzazione dei trasporti. Durante l’evento, IVECO ha mostrato i progressi nel suo percorso di transizione energetica attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi due nuovi veicoli a zero emissioni: l'IVECO S-eWay cabinato e l’eMoovy, sviluppato in collaborazione con Hyundai Motor Company.

Il debutto internazionale del nuovo IVECO S-eWay cabinato

Uno dei momenti clou della partecipazione di IVECO all'IAA 2024 è stato il debutto dell’IVECO S-eWay cabinato, un veicolo commerciale pesante completamente elettrico progettato per offrire flessibilità e versatilità. Questo veicolo, disponibile in diverse configurazioni, può essere utilizzato per applicazioni a corto e medio raggio, grazie a un’autonomia fino a 400 km e a capacità di ricarica rapida fino a 350 kW.

La cabina dell’IVECO S-eWay cabinato è stata progettata per garantire un comfort superiore e una guida fluida, priva di vibrazioni, in linea con le esigenze dei professionisti del trasporto. La guida silenziosa e la flessibilità offerta da questo modello rendono l’IVECO S-eWay una soluzione ideale per chi cerca un veicolo elettrico performante e robusto.

eMoovy: la nuova frontiera dei veicoli commerciali leggeri

IVECO ha segnato un altro importante passo avanti con il lancio dell’eMoovy, il primo veicolo elettrico leggero sviluppato con Hyundai e destinato al segmento dei veicoli commerciali derivati dalla categoria 2,5t a 3,5t. Questo nuovo modello elettrico, pensato per le missioni urbane e suburbane, rappresenta un’evoluzione nel settore dei veicoli commerciali leggeri, combinando robustezza, versatilità e zero emissioni.

L’eMoovy è stato progettato da zero per offrire potenza e affidabilità, caratteristiche essenziali per i professionisti del trasporto urbano. La cabina, sviluppata da Hyundai, garantisce un livello di comfort paragonabile a quello delle automobili, rendendo la vita a bordo piacevole e funzionale. Grazie a questa combinazione di comfort e prestazioni, l’eMoovy è pronto a soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni commerciali, offrendo una soluzione ecologica e a zero emissioni.

Strategia multi-energetica e decarbonizzazione

IVECO continua a puntare su un approccio tecnologicamente neutrale alla decarbonizzazione, offrendo una vasta gamma di veicoli alimentati a biocarburanti, gas naturale, elettricità e idrogeno. Questo approccio consente di soddisfare le esigenze di diverse applicazioni e missioni di trasporto, con un occhio di riguardo per il costo totale di esercizio e le prestazioni.

Luca Sra, Presidente della Truck Business Unit di Iveco Group, ha sottolineato come l’azienda stia progredendo verso un futuro a zero emissioni, integrando soluzioni innovative e servizi su misura per i clienti. La "Servitization", unita all'innovazione tecnologica, rappresenta uno dei pilastri della strategia di IVECO, che si concentra sulla fornitura di soluzioni integrate di mobilità chiavi in mano, anziché limitarsi alla vendita di hardware.

Innovazione e partnership strategiche

IVECO si avvale di un ecosistema di partnership che include aziende leader a livello mondiale, come Hyundai, per sviluppare tecnologie avanzate e migliorare continuamente le prestazioni dei propri veicoli. Questo approccio collaborativo consente al brand di condividere investimenti e know-how, accelerando l’introduzione di soluzioni innovative sul mercato.

Marco Liccardo, Chief Technology and Digital Officer di Iveco Group, ha spiegato come la roadmap di innovazione dell'azienda si concentri su tre aree principali: Veicoli Multi-Energy, Software-Defined e Guida Autonoma. I veicoli definiti dal software sfruttano la connettività e l’intelligenza artificiale per raccogliere e analizzare i dati, mentre la guida autonoma rappresenta il futuro della sicurezza e dell'efficienza sui veicoli commerciali.

L'idrogeno come futuro del trasporto pesante

Un altro elemento chiave della strategia di IVECO riguarda lo sviluppo di tecnologie a idrogeno. All'IAA 2024, il brand ha presentato un prototipo di camion pesante S-Way con motore a combustione interna a idrogeno, in collaborazione con FPT Industrial. Questo veicolo rappresenta una delle tante soluzioni che IVECO sta esplorando per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni in tutte le applicazioni di trasporto, inclusi i settori più impegnativi come quello dei trasporti pesanti a lungo raggio.

Area esterna e test drive: un'esperienza immersiva

IVECO ha dedicato una vasta area espositiva esterna all'IAA 2024, dove i visitatori hanno potuto esplorare oltre 20 veicoli sviluppati in collaborazione con una rete di carrozzieri di fiducia. Inoltre, i visitatori hanno avuto l'opportunità di testare personalmente alcuni dei nuovi modelli di IVECO, tra cui l’eMoovy e il S-eWay cabinato, oltre alla nuova generazione di veicoli S-Way dotati di tecnologia di guida autonoma PlusDrive.

Con il debutto di due nuovi veicoli a zero emissioni e un forte focus sull'innovazione e la sostenibilità, IVECO ha dimostrato all'IAA Transportation 2024 di essere in prima linea nella trasformazione dell'industria dei trasporti. Grazie a una strategia multi-energetica e a solide partnership con leader del settore, IVECO è pronto a guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile, offrendo soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per tutte le missioni di trasporto.