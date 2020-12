Jaguar Vision Gran Turismo SV, l’auto da corsa virtuale interamente elettrica

La Jaguar Vision Gran Turismo Coupé, la prima sportiva Jaguar interamente elettrica creata per la famosa serie di videogame Gran Turismo e lanciata nell’ottobre del 2019, ha già riscosso un grande successo affascinando numerosi giocatori grazie al suo design estremo ispirato alla tradizione, al suo abitacolo incentrato sul pilota e alla sua eccezionale guidabilità.

Tuttavia, per i team di Jaguar Design, SV e Jaguar Racing, la Vision GT Coupé ha rappresentato solamente il punto di partenza per lo sviluppo della Vision GT SV. Il nuovo progetto ha offerto l’occasione per rivalutare tutto ciò che poteva essere migliorato sotto il profilo delle prestazioni e, in questo modo, ripensare a come potrebbe realmente essere una vettura Jaguar interamente elettrica destinata alle gare endurance.

Per ottimizzare questo processo, era fondamentale poter lavorare sull’analisi dettagliata dei feedback dei giocatori presenti online e sui vari forum. I “test nel mondo virtuale” abbinati alle molteplici ore passate “dietro al volante”, hanno consentito ai progettisti e agli ingegneri di determinare esattamente il modo in cui ottimizzare la Vision GT SV per creare la perfetta auto da corsa elettrica per le gare endurance.

Progettata come la più innovativa auto virtuale da endurance, la Jaguar Vision GT SV rende omaggio alle sue illustri antenate, non solo attraverso una serie di riferimenti stilistici e formali, ma anche nella sua esclusiva livrea che richiama alla memoria alcune leggendarie vetture come la C-type e la D-type, che debuttarono a Le Mans rispettivamente nel 1951 e nel 1954.

La leggera e affusolata struttura del corpo vettura in materiale composito, ospita ora quattro motori elettrici progettati da Jaguar Racing e SV, che sono in grado di generare un’erogazione di potenza massima pari a 1.903 CV (1.400kW) e una coppia istantanea di 3.360 Nm.

Queste eccezionali performance sfruttano tutti i benefici in termini di aderenza e di dinamiche di guida derivati dalla trazione intelligente all-wheel drive e dal sistema di vettorizzazione della coppia. La vettura accelera da 0 a 96 km/h in appena 1,65 secondi, raggiungendo una velocità massima di oltre 410 km/h.

Il compito di sfruttare al massimo la potenza della Gran Turismo SV per offrire ai giocatori un’esperienza di guida ancora più esaltante è stato affidato agli ingegneri del team Jaguar SV.