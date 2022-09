Jeep® 4xe plug-in hybrid, si aggiudica il “Wards 10 Best”

Il sistema di propulsione Jeep ® 4xe plug-in hybrid, che offre una guida silenziosa e una maggiore potenzialità off road, è il vincitore del premio “Wards 10 Best” per il secondo anno consecutivo.

Quest’anno, i redattori di WardsAuto hanno inserito la Jeep Grand Cherokee 4xe nella top 10 dopo aver premiato Jeep Wrangler 4xe come plug-in hybrid più venduta negli Stati Uniti nel 2021.

“Spettacolare: l’alternanza tra il motore a combustione interna e l’elettrico è impercettibile e il sistema start/stop è estremamente agevole. È una vera e propria meraviglia ingegneristica”, ha dichiarato Dave Zoia, giudice di WardsAuto.

Il sistema di propulsione 4xe di Jeep Grand Cherokee e Wrangler unisce due motori elettrici, un motore I-4 turbo da 2,0 litri, un cambio automatico a 8 rapporti e una batteria da 17 chilowattora. Le modalità E Selec permettono al conducente di adattare il sistema di propulsione 4xe al percorso da compiere: ibrido, Elettrico ed eSave, che conserva la carica del pack di batterie per un uso successivo e può trasmettere energia al pacco batterie mentre si guida con il motore I-4. Anche la frenata rigenerativa aggiunge energia al pack batterie.

Un cammino di successo verso la “Zero emission freedom”