Jeep Avenger aggiudicata il titolo di “Best Small Car” agli “Autocar Awards”

Jeep® Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrico, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento da parte della stampa specializzata:

si è infatti aggiudicata il titolo di “Best Small Car” agli “Autocar Awards” 2023, che celebrano le migliori auto nuove in vendita oggi nel Regno Unito attraverso una giuria composta da alcuni dei più esperti giornalisti del settore automobilistico.

Commentando la vittoria di Jeep Avenger, Mark Tisshaw, redattore di Autocar, ha dichiarato: “Trascorrendo un po’ di tempo con il team che ha realizzato l’Avenger, ci si rende conto dell’impegno di queste persone appassionate e di come abbiano lavorato duramente per creare un modello che porta qualcosa di veramente diverso nella classe dei piccoli SUV. Il design dell’Avenger è quello di un vero SUV Jeep e ha un carattere che esprime robustezza. Le proporzioni sono perfette e, come le migliori auto di piccole dimensioni, affascina al primo sguardo. Avenger affascina anche per il piacere di guida: la maneggevolezza e lo sterzo sono gratificanti e l’alimentazione elettrica è un vantaggio in città. E appare molto più sofisticata di quanto le dimensioni possano suggerire. Sebbene l’Avenger possa essere piccola all’esterno, non lo sembra mai all’interno grazie alla grande capacità di stivaggio”.