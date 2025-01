Jeep Avenger: Il SUV Compatto che racchiude il DNA Jeep

Nato presso il Jeep Design Studio di Torino, il Jeep® Avenger è il risultato di un progetto ambizioso:

racchiudere tutto il DNA Jeep in un SUV compatto di segmento B, progettato per soddisfare le esigenze del mercato europeo. Con i suoi 4,08 metri di lunghezza, il Jeep Avenger è ideale per muoversi agevolmente in città senza rinunciare alle prestazioni in fuoristrada, da sempre marchio di fabbrica del brand.

Design: Stile e Funzionalità

Il Jeep Avenger si distingue per un design eclettico e funzionale. Le iconiche sette feritoie della calandra confermano l’appartenenza alla famiglia Jeep, mentre le 13 combinazioni cromatiche della carrozzeria permettono di personalizzare il SUV in base al proprio stile. L’eleganza delle linee si sposa con una robustezza adatta anche alle condizioni più estreme.

Gli interni sono progettati per massimizzare la fruibilità e il comfort: il bagagliaio da 380 litri offre spazio sufficiente per le esigenze quotidiane e per i viaggi più avventurosi, con la possibilità di configurare la base su due livelli e abbattere i sedili posteriori 60/40. Inoltre, l’abitacolo presenta 34 litri di vani portaoggetti, un vero record per il segmento.

Tecnologia Avanzata

A bordo, l’esperienza digitale è garantita dal display touch centrale da 10,25”, di serie su tutte le versioni, e dal quadro strumenti digitale dello stesso formato, disponibile a partire dall’allestimento Altitude. La connettività è intuitiva e immediata grazie al supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto. La versione Summit aggiunge un tocco di personalizzazione con l’illuminazione d’ambiente configurabile su otto colori differenti.

Prestazioni e Versatilità

Nonostante le dimensioni compatte, il Jeep Avenger è dotato di tecnologie avanzate per garantire prestazioni eccellenti sia in città che in fuoristrada. Il sistema Selec-Terrain® e l’Hill Descent Control sono di serie su tutte le versioni, consentendo di affrontare terreni difficili con facilità. L’angolo di sterzata di soli 10,5 metri rende il SUV perfetto per le manovre in spazi ristretti.

Freedom of Choice

Il Jeep Avenger è disponibile in diverse motorizzazioni per soddisfare ogni esigenza: una versione 100% elettrica, il motore 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale, la e-Hybrid con cambio automatico e l’iconica trazione integrale 4xe. Quest’ultima ha debuttato con la serie speciale The North Face Edition, un omaggio al Monte Bianco, con dettagli esclusivi come le finiture Summit Gold e i motivi topografici.

Il Jeep Avenger rappresenta una sintesi perfetta di compattezza, versatilità e spirito avventuroso, incarnando il DNA Jeep in ogni dettaglio. Che si tratti di affrontare il traffico cittadino o esplorare paesaggi incontaminati, questo SUV compatto è pronto a sorprendere e conquistare.