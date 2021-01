Jeep e Juventus si aggiudicano la Supercoppa Italiana 2020

Jeep® continua ad aprire nuove strade, esaltando la proverbiale capability off road dei suoi SUV attraverso l’adozione di tecnologie sostenibili e capaci di garantire performance straordinarie, la Juventus percorre con la consueta autorevolezza il cammino che le è più congeniale: quello verso la vittoria. La formazione bianconera ha infatti appena conquistato la sua nona Supercoppa Italiana – un record nazionale – sconfiggendo in finale il Napoli nell’incontro disputato allo stadio di Reggio Emilia. Un altro record della formazione bianconera è quello delle partecipazioni consecutive: nove, come i campionati di serie A conquistati ininterrottamente dal 2012.

E dalla stagione 2012-2013 è iniziato il connubio vincente con il marchio Jeep, che è nato e prospera all’insegna di valori affini quali l’autenticità e la passione e ha portato alla conquista di diciassette titoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in nove stagioni, e ha consentito di scrivere pagine memorabili nella storia del calcio italiano. Del resto, quando si parla di Jeep e Juventus, non si può non pensare alla storia gloriosa che le contraddistingue e che alimenta il loro fascino a livello globale. Proprio quest’anno Jeep festeggia i suoi primi 80 anni, all’insegna della libertà e della volontà di superarsi e di stabilire sempre nuovi primati, senza soffermarsi sui successi raggiunti ma proiettandosi sempre verso il successivo. Il concetto, comune anche alla Juventus, è ben raccontato dal voice over dello spot in onda in questi giorni sui principali canali tv, generalisti, satellitari e digitali: “80 anni possono sembrare tanti. Ma quando hai un’idea, un sogno, una passione comune, una visione… Allora 80 anni sono solo l’inizio”.

La stagione sportiva, intanto, sta entrando nel vivo e promette di regalare nuove sfide, che la Juventus è pronta ad affrontare con il marchio Jeep sul petto. Sono molte anche le sfide della nuova mobilità, che il brand vive forte della gamma di SUV più premiata di sempre e in continua evoluzione: oltre ai nuovi Renegade e Compass 4xe plug-in hybrid, cui presto si affiancherà l’icona Wrangler con la stessa tecnologia, il mese di gennaio ha visto la presentazione sul mercato nordamericano della nuova Grand Cherokee 2021 e l’apertura dell’ordinabilità su quello italiano della nuova Gladiator, il modello che segna il ritorno del marchio Jeep® nel segmento dei pick-up.