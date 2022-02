Jeep leader del mercato dei veicoli a basse emissioni nel mese di gennaio

Il successo porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade e Compass 4xe - le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti - e dell’icona Wrangler 4xe.

Il 2022 inizia nel segno di Jeep: dopo aver concluso lo scorso anno come brand leader del mercato italiano “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con una quota dell’11,2% tra tutti i modelli LEV - Low Emission Vehicle -, a gennaio ha raggiunto un nuovo record con una marketshare del 19%. Si tratta di un primato in perfetta coerenza con l’attitudine di un marchio storicamente abituato a superare ogni limite e a stabilire nuovi confini.

Market share Jeep ® : 19% tra i LEV e 4,2% di quota complessiva, in crescita rispetto allo scorso anno

Continua, dunque, il successo di Jeep® e, nello specifico, della sua tecnologia 4xe che equipaggia sia i SUV “made in Italy” Compass e Renegade, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti, sia Wrangler, l’icona del brand, per la quale il modello ibrido plug-in 4xe ha rappresentato oltre il 70% delle vendite in Italia negli ultimi sei mesi. Non solo: nel mese di gennaio Jeep ha raggiunto in Italia una quota complessiva del 4,2%, in crescita rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

La famiglia 4xe: Renegade, Compass e Wrangler

Grazie alla tecnologia Plug-In Hybrid, i modelli Jeep 4xe sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni di CO 2 e con un’autonomia urbana di circa 50 km in modalità full-electric. A bordo di Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Wrangler, dunque, il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off road Jeep esprime equilibrio tra piacere di guida e una maggiore attenzione per l’ambiente.

Al 4xe Plug-In Hybrid si affianca la tecnologia e-Hybrid

Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione confermando il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà”.