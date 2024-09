Jeep, protagonisti del mercato B-SUV in Italia nel 2024

Nel 2024, Jeep continua a consolidare la sua presenza sul mercato automobilistico italiano, grazie a due modelli di punta che stanno rivoluzionando il segmento B-SUV: il Jeep Avenger e il Renegade 4xe.

Secondo i dati di mercato elaborati da Dataforce, l’Avenger si è affermato come il SUV più venduto in Italia nei primi otto mesi dell’anno, un risultato che evidenzia l’apprezzamento dei consumatori per le sue prestazioni e versatilità. Parallelamente, il Renegade 4xe, con la sua tecnologia ibrida plug-in, continua a guidare la classifica dei B-SUV ibridi plug-in, confermando il posizionamento del marchio Jeep come sinonimo di innovazione e sostenibilità.

Jeep Avenger: un SUV compatto, prestazioni al top

Disegnato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, il Jeep Avenger incarna la quintessenza del DNA Jeep in un formato compatto di soli 4,08 metri. Pensato per soddisfare le esigenze dei clienti europei, questo SUV coniuga stile, tecnologia e prestazioni sia su strada che in off-road, garantendo tranquillità in ogni condizione di guida.

L’Avenger è disponibile con un propulsore completamente elettrico, che offre fino a 400 km di autonomia nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, un’opzione perfetta per chi cerca mobilità sostenibile. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, sono necessari solo tre minuti per avere energia sufficiente a percorrere 30 km. Per chi preferisce una motorizzazione tradizionale, è disponibile anche una versione con motore a benzina da 1,2 litri e 100 cavalli, oltre a una variante e-Hybrid, che combina tecnologie elettriche e a combustione, riducendo le emissioni di CO2 del 15%.

Renegade 4xe: tecnologia ibrida per la guida sostenibile

Anche il Renegade 4xe continua a confermarsi tra i modelli di punta del marchio Jeep. Con la tecnologia ibrida plug-in 4xe, il Renegade non solo garantisce prestazioni eccellenti su strada e fuoristrada, ma lo fa con un occhio alla sostenibilità. Questo modello offre una guida divertente e performante, riducendo al contempo le emissioni di CO2 e migliorando l'efficienza energetica. Il successo del Renegade 4xe dimostra l’impegno del marchio Jeep nel rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori, che richiedono veicoli sempre più ecologici e tecnologicamente avanzati.

Jeep in Italia: una crescita costante

Grazie ai risultati ottenuti da Avenger e Renegade 4xe, Jeep ha consolidato la sua ottava posizione nel mercato automobilistico italiano nei primi otto mesi del 2024, con una quota di mercato che sfiora il 4,5%. Questo successo testimonia l’evoluzione del marchio, che continua a innovare e a proporre soluzioni in linea con le richieste dei consumatori moderni, sempre più orientati verso veicoli che coniughino prestazioni, tecnologia e sostenibilità.