Jeep Wrangler MY2024 eletta “Best SUV of 2024” da Cars.com

La nuova Jeep® Wrangler 2024 ha guadagnato il prestigioso riconoscimento di "Best SUV of 2024" da Cars.com,

stabilendo nuovi standard nel segmento dei SUV grazie alla sua eccezionale combinazione di prestazioni in fuoristrada, versatilità e valore. La gamma completa della Wrangler MY2024, inclusi i modelli 2.0 e 3.6 litri, la potente Wrangler Rubicon 392 con motore V-8 (esclusiva del mercato americano) e l'innovativa Wrangler 4xe ibrida plug-in, si è distinta per il suo approccio olistico all'eccellenza automobilistica.

L'intera linea Wrangler è stata valutata per determinare quale veicolo offrisse la migliore combinazione di prestazioni in fuoristrada, versatilità e valore complessivo, con la famiglia Wrangler che si è imposta come la migliore grazie alla sua capacità di fondere le caratteristiche tradizionali di un fuoristrada ad alte prestazioni con l'innovazione all'avanguardia. In particolare, la Wrangler 4xe ibrida plug-in ha continuato a dominare come il modello plug-in hybrid più venduto negli Stati Uniti, offrendo un risparmio di carburante eccezionale e un'autonomia completamente elettrica ideale per la guida urbana.

Secondo Jenni Newman, caporedattore di Cars.com, la Jeep Wrangler 2024 e la sua versione ibrida plug-in hanno ricevuto importanti aggiornamenti che ne hanno migliorato le prestazioni e il comfort, rendendola un veicolo versatile, capace e degno del titolo di “Best SUV of 2024".

La gamma Jeep Wrangler 2024 rappresenta l'apice del design e della produzione automobilistica, progettata per superare le aspettative degli appassionati di fuoristrada e degli amanti dell'avventura. Questa nuova generazione mantiene l'eredità della leggendaria capacità fuoristrada della Wrangler, arricchendola con livelli di comfort, tecnologia e sicurezza mai visti prima. Tra le novità più significative per il model year 2024, spicca l'assale posteriore Dana full-float disponibile per l'allestimento Rubicon, che eleva ulteriormente la già formidabile capacità fuoristrada della Wrangler.

All'interno, i clienti scopriranno un abitacolo rinnovato che offre un maggiore comfort grazie ai sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 posizioni, al sistema di infotainment Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici e agli airbag laterali a tendina di serie per una maggiore sicurezza. Queste innovazioni sottolineano l'impegno di Jeep nel fornire un'esperienza di guida senza compromessi, combinando le prestazioni robuste e l'affidabilità di un SUV fuoristrada con le comodità e le tecnologie all'avanguardia richieste dai conducenti moderni.

"La Jeep Wrangler è il veicolo d'avventura per eccellenza e l'icona del marchio", ha dichiarato Bill Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America. "Dall'introduzione della Wrangler, il marchio Jeep ne ha vendute più di 5 milioni in tutto il mondo, stabilendo nuovi livelli di capacità 4x4 con ogni nuova generazione. La nuova Wrangler 2024 alza ancora una volta il livello, combinando più capacità, tecnologia, comfort e caratteristiche di sicurezza con la libertà di scegliere tra quattro diversi propulsori, tra cui il nostro 4xe elettrificato, il PHEV più venduto in America".

Jeep Wrangler 2024 si afferma come un'icona globale nel mondo dei SUV fuoristrada, ridefinendo cosa significhi essere il "miglior SUV" attraverso un impegno incessante verso l'innovazione, la versatilità e l'eccellenza complessiva