“Jockel” Winkelhock è ambasciatore del Marchio Opel dal 2004

Joachim Winkelhock è arrivato alla Opel 20 anni fa come fresco vincitore del circuito Le Mans, ha gareggiato nel nuovo DTM (German Touring Car Masters) con l’Opel-Astra V8 Coupé da 460 CV. Lo svevo è rimasto fedele al Marchio di Rüsselsheim da allora - per quattro anni come pilota e da 16 anni come ambasciatore del Marchio.

"Joachim Winkelhock è un fantastico ambasciatore del nostro Marchio", afferma Michael Lohscheller, CEO di Opel. "Nonostante tutto il suo successo nel motorsport, è rimasto una persona “normale”, con i piedi per terra e sempre disponibile per i suoi fan. Lo adorano quando guida uno dei nostri classici ai raduni vintage. Con la sua abilità e il suo talento, ha anche sviluppato molti dei nostri modelli sportivi. Grazie, Jockel, per i 20 anni di eccellente lavoro di squadra!”

Pilota di Formula 1, campione del British touring, vincitore del DTM e di Le Mans, ambasciatore del Marchio Opel: tutto questo e molto altro è Joachim Winkelhock. Nel Regno Unito, è famoso come "Smokin 'Jo" per il fumo che si sprigiona dai pneumatici posteriori e la sua precedente passione per le sigarette. In Germania, tutti lo chiamano "Jockel", che suona un po' come "fantino" e quindi si adatta alla sua figura minuta.

Jockel ha vinto i campionati tedesco ed europeo di Formula 3 nel 1988 nel team WTS del manager di Michael Schumacher, Willi Weber. Solo un anno dopo, è entrato in F1 con AGS prima di entrare nel mondo delle auto da turismo a tempo pieno. Nel 1993, "Smokin 'Jo" divenne campione del campionato britannico con la BMW. Ha poi incoronato la sua carriera con la squadra bavarese nel 1999 vincendo la leggendaria 24 Ore di Le Mans.