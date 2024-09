Kia Charge: la soluzione per una ricarica elettrica senza pensieri ora disponibile con 800.000 stazioni in Europa

Kia Charge si conferma una delle soluzioni più avanzate per la ricarica dei veicoli elettrici in Europa, superando l'importante traguardo di 800.000 stazioni di rifornimento dislocate in 28 Paesi.

Grazie a un aumento del 10% rispetto al secondo trimestre del 2024 e del 39% rispetto al 2023, il servizio diventa sempre più strategico per agevolare i clienti nella transizione verso una mobilità sostenibile.

Con Kia Charge, l'azienda offre ai suoi 100.000 abbonati la possibilità di accedere a una rete capillare di stazioni di ricarica sia AC che DC, incluse le stazioni ultraveloci IONITY. Oltre a poter pianificare i percorsi e gestire l’intero processo di ricarica tramite un’unica app, Kia Charge semplifica ogni aspetto del viaggio elettrico, aumentando la soddisfazione dei clienti, che attualmente si attesta attorno al 75%.

Una rete in espansione grazie a IONITY

Il servizio Kia Charge permette l’accesso a 4.200 stazioni di ricarica ultraveloci, grazie alla collaborazione con IONITY. Quest'ultima partnership è stata cruciale nell'espansione della rete, con l'obiettivo di raggiungere 17.000 stazioni ad alta potenza sulle autostrade europee entro il 2030. Questo sviluppo è in linea con l'obiettivo di Kia di rendere la guida elettrica più accessibile e semplice per un pubblico sempre più ampio, come sottolineato da Martin Enthofer, Direttore Customer Experience Strategy and Solutions di Kia Europe.

Pianificazione intelligente del percorso e Kia Plug & Charge

Kia EV Route Planner è uno strumento essenziale all’interno dell'ecosistema Kia Charge, che identifica automaticamente le stazioni di ricarica lungo il percorso e le inserisce come waypoint, facilitando la ricerca e ottimizzando i tempi di viaggio. Inoltre, Kia Plug & Charge, disponibile per i modelli compatibili, permette una ricarica senza l’uso di schede o app per l’autenticazione: è sufficiente collegare il cavo di alimentazione, e il sistema riconosce immediatamente il veicolo, avviando il processo di ricarica in modo automatico.

Sostenibilità e accessibilità per il futuro

L’obiettivo di Kia non è solo aumentare il numero di veicoli elettrici in circolazione, ma anche garantire che la ricarica sia un’operazione semplice, rapida e accessibile ovunque. L’adesione al servizio Kia Charge ha raggiunto il 42% dei clienti EV dell’azienda, segno che la strategia di espansione della rete di ricarica è apprezzata e in continua crescita. Con Kia Charge, la casa sudcoreana punta a diventare un leader nell’offerta di soluzioni integrate per la mobilità elettrica, anticipando le esigenze del mercato europeo in continua evoluzione.