Kia EV9,comfort superiore e massima efficienza con il Sistema HVAC

Il SUV EV9 di Kia è un veicolo completamente elettrico che introduce nuovi standard nel segmento degli e-SUV,

non solo per quanto riguarda la performance, ma anche per il comfort dei passeggeri. Il sistema di climatizzazione è stato progettato per funzionare in modo efficiente in ogni condizione climatica, compresi i climi estremi, grazie all'utilizzo di una pompa di calore e soluzioni di sbrinamento antighiaccio. Il nuovo pannello comandi semplifica l'uso del sistema di climatizzazione, e i diffusori posizionati sul tetto garantiscono un flusso d'aria ottimale in tutto l'abitacolo.

Il team di ingegneri coreani ha sottoposto il veicolo a severi test in diverse condizioni climatiche, dalle regioni nordiche della Svezia alle zone meridionali della Spagna, per garantire che il sistema di climatizzazione funzioni in modo efficiente e affidabile anche nelle situazioni più estreme. La Kia ha dedicato molta attenzione al benessere dei passeggeri a bordo del SUV EV9, assicurando che il veicolo offra un comfort superiore in ogni condizione climatica.