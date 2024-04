Kia, il nuovo pickup si chiamerà Tasman

In un mondo in cui l'avventura chiama, Kia risponde con il suo ultimo gioiello: il Tasman.

Questo pickup non è solo un mezzo di trasporto, ma un invito a scoprire il mondo selvaggio e incontaminato, ispirato dalla natura mozzafiato della Tasmania.

Il Tasman, con il suo debutto previsto per il 2025, è la porta d'accesso di Kia al competitivo segmento C dei pickup globali. Progettato per coloro che rifiutano di essere limitati dalle convenzioni, offre una fusione perfetta di funzionalità e spirito avventuroso, pronta a trasformare ogni viaggio in un'esperienza indimenticabile.

Con piani di lancio mirati in Corea, Australia, Africa e Medio Oriente, Kia dimostra una comprensione profonda delle esigenze specifiche di ciascun mercato. In Australia, dove i pickup sono già una vista comune, Tasman si distingue come un compagno ideale per le avventure all'aria aperta. Nel frattempo, in Corea, l'appetito crescente per le attività outdoor trova nel Tasman un nuovo alleato, mentre in Africa e nel Medio Oriente, la sua robustezza promette prestazioni eccezionali anche nei terreni più impegnativi.

Il nome "Tasman" è un tributo all'isola della Tasmania e al Mar di Tasmania, simboli di avventura e di natura incontaminata. Scegliere questo nome riflette l'ambizione di Kia di offrire un veicolo che non solo si spinga oltre i confini della tecnologia e del design, ma che inviti anche a esplorare il mondo con meraviglia e rispetto per la natura.

Inoltre, l'annuncio di Tasman è stato accompagnato da un video suggestivo che mostra come i paesaggi della Tasmania abbiano ispirato la creazione dell'emblema del veicolo, evidenziando l'impegno di Kia nel catturare lo spirito di avventura che il Tasman rappresenta.

Mentre il conto alla rovescia per il lancio di Tasman prosegue, Kia invita tutti gli appassionati di avventura a manifestare il loro interesse e a rimanere aggiornati sulle ultime novità. Il Tasman non è solo un veicolo; è una promessa di libertà, avventura e scoperta. Preparati a esplorare senza limiti.