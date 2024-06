Kia lancia gli ecoincentivi su tutta la gamma elettrica

Gli ecoincentivi statali per l'acquisto di auto elettriche si sono esauriti rapidamente a giugno 2024, lasciando molti potenziali acquirenti senza supporto.

Tuttavia, per Kia gli ecoincentivi non sono finiti! La filiale italiana del brand coreano ha deciso di continuare a offrire agevolazioni su tutta la gamma elettrica presso i concessionari italiani, coinvolgendo non solo il modello Niro EV, già beneficiario degli incentivi statali, ma anche i nuovi modelli EV6 ed EV9. Questa iniziativa permette ai clienti di continuare a usufruire di sconti significativi anche senza rottamazione del veicolo.

Niro EV: Il contributo dell’Ecoincentivo Kia ha un valore di 6.000 euro, applicabile a tutta la gamma Niro EV. Questo incentivo è disponibile sia per i clienti privati che per quelli business. Inoltre, il contributo è valido anche per Niro PHEV nell’allestimento Business e Style con Eco pack, che rientrava nella fascia 1 degli incentivi statali. Con queste agevolazioni, Kia mira a rendere i veicoli elettrici sempre più accessibili, promuovendo una mobilità sostenibile.

EV6: Il modello EV6 beneficia di un contributo dell’Ecoincentivo Kia che può arrivare fino a 16.000 euro in caso di leasing finanziario K-Lease, anche senza rottamazione. Questo incentivo è rivolto sia ai clienti privati che business, rendendo l'acquisto di un veicolo elettrico più conveniente e attraente. EV6 è disponibile con K-lease per privati a partire da 259 euro al mese, rendendo questo avanzato veicolo elettrico un'opzione accessibile per un ampio pubblico.

EV9: Grazie agli Ecoincentivi Kia, anche il modello EV9 può beneficiare di un contributo fino a 8.000 euro in caso di leasing finanziario K-Lease, senza necessità di rottamazione. EV9 è disponibile con K-lease per privati a partire da 699 euro al mese. Questo SUV elettrico di alta gamma offre un'opzione sostenibile e moderna per chi cerca un veicolo spazioso e tecnologicamente avanzato.

L'iniziativa di Kia Italia è in linea con la strategia globale del marchio di diventare leader nella fornitura di soluzioni di mobilità sostenibile. L’obiettivo è rendere i modelli elettrici ed elettrificati accessibili a un pubblico sempre più ampio, contribuendo così alla diffusione della mobilità elettrica e alla riduzione delle emissioni di CO2.

In un contesto in cui gli incentivi statali per le auto elettriche si esauriscono rapidamente, la scelta di Kia di continuare a offrire ecoincentivi rappresenta un'importante opportunità per chi desidera passare a un veicolo elettrico. Grazie a queste agevolazioni, Kia conferma il suo impegno per un futuro più verde e sostenibile, offrendo soluzioni concrete per la mobilità del domani.

Non perdere l'opportunità di approfittare degli ecoincentivi Kia su tutta la gamma elettrica. Visita il concessionario Kia più vicino e scopri come rendere il tuo prossimo veicolo elettrico ancora più conveniente.