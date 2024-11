Kia lancia Tasman: il nuovo pick-up con design innovativo e tecnologia avanzata

Kia Corporation ha svelato al mondo il Kia Tasman, segnando il suo debutto nel segmento dei pick-up e introducendo un veicolo che combina design innovativo, funzionalità avanzate e una praticità ineguagliabile.

Questo lancio rappresenta un’evoluzione naturale per Kia, già nota per la sua vasta gamma di veicoli che spazia dalle berline ai SUV, passando per veicoli commerciali e PBV (Platform Beyond Vehicle).

Il Kia Tasman non è semplicemente un nuovo pick-up, ma una dichiarazione di intenti. Progettato per superare i limiti tradizionali del segmento, il Tasman punta a ridefinire gli standard e ad attrarre un pubblico variegato, dagli imprenditori agli amanti delle avventure outdoor.

Design esterno: essenzialità e potenza Il team di progettazione Kia ha voluto rompere con le convenzioni, sviluppando un’estetica in grado di comunicare potenza e solidità senza ricorrere a dettagli eccessivi. Il risultato è un design pulito e funzionale, con una griglia del radiatore ampia e un paraurti prominente che sottolineano la larghezza del veicolo. La caratteristica Tiger Face di Kia è incorniciata da fari con illuminazione verticale, conferendo al Tasman un aspetto deciso e sicuro.

Il profilo del veicolo è arricchito da un parabrezza verticale e vetri posteriori che completano la silhouette robusta, mentre gli angoli di 45 gradi sugli elementi grafici contribuiscono a un look audace. La sezione posteriore del Tasman rafforza la sua identità utilitaristica, con un portellone decorato da un logo stampato e una luce di arresto montata in alto per una maggiore funzionalità.

Interni: comfort e praticità in un nuovo equilibrio L’abitacolo della Kia Tasman è una combinazione di semplicità e innovazione. Pensato per chi utilizza il veicolo come estensione della propria attività o per il tempo libero, l’interno offre spazio e comfort superiori. I materiali sono stati selezionati con attenzione per garantire durata e un tocco di lusso. Le prese d’aria con motivo a nido d’ape e un cruscotto minimalista integrano un volante multifunzione, che offre un controllo intuitivo delle numerose tecnologie presenti.

Una delle caratteristiche più distintive del Tasman è il sistema widescreen panoramico da 12,3 + 5 + 12,3 pollici, che permette al conducente e ai passeggeri di accedere a tutte le informazioni di infotainment e controllo del veicolo. Inoltre, l’audio premium Harmon Kardon a otto altoparlanti eleva l’esperienza di bordo.

Tecnologia e innovazioni avanzate Kia ha equipaggiato il Tasman con le più moderne tecnologie per garantire la sicurezza e migliorare l’esperienza di guida. Tra le innovazioni spiccano gli Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), che includono l’assistenza al mantenimento della corsia, l’avviso di collisione del punto cieco e l’assistenza al parcheggio remoto tramite Highway Driving Assist 2. La modalità X-Trek e il differenziale di bloccaggio elettronico posteriore (e-LD) sono solo alcuni dei dettagli pensati per affrontare terreni difficili.

La tecnologia Ground View Monitor (GVM) consente di visualizzare sul display cosa succede sotto il veicolo, agevolando la guida su percorsi impegnativi. Questa funzionalità, insieme al sistema di trazione integrale con tre modalità di guida (ECO, Smart e Sport), assicura una guida fluida e sicura in qualsiasi condizione.

Motorizzazioni e prestazioni Il Kia Tasman è disponibile con diverse configurazioni di motore per adattarsi alle specifiche esigenze dei mercati. In Corea, sarà equipaggiato con un motore a benzina da 2,5 litri con 281 CV, abbinato a una trasmissione automatica a otto velocità, mentre in Australia sarà offerto un motore diesel da 2,2 litri da 210 CV. Questa varietà consente al pick-up di affrontare con agilità sia i percorsi urbani sia quelli off-road, grazie alla sua coppia robusta e alla velocità massima di 185 km/h.

Praticità e personalizzazione Kia ha pensato anche ai dettagli più piccoli, rendendo il Tasman un veicolo versatile e funzionale. La console centrale pieghevole permette di trasformare l’interno in uno spazio di lavoro, mentre sotto i sedili posteriori si trovano vani di stoccaggio nascosti. Il piano di carico, lungo oltre 1,5 metri, ha una capacità di trasporto fino a 1.195 kg e può trainare fino a 3.500 kg, soddisfacendo le esigenze di commercianti e appassionati di attività all’aperto.

La gamma di accessori è vasta, con opzioni come il Single Decker con baldacchino e portapacchi, o il Double Decker con spazio di carico personalizzabile. Kia offre anche il Ladder Rack, ideale per trasportare attrezzature pesanti.

Un futuro promettente per Kia Dopo il debutto al Jeddah Motor Show, il Kia Tasman si prepara al lancio in Corea nella prima metà del 2025, per poi raggiungere altri mercati come l’Australia, l’Africa e il Medio Oriente. Con la sua combinazione di design, tecnologia e praticità, il Kia Tasman è pronto a stabilire nuovi standard nel settore dei pick-up.