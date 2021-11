Kia sostiene il progetto Cuore Visconteo conto la povertà

Kia Italia da sempre impegnata nel sociale, intensifica il proprio contributo nell’ambito della Corporate Social Responsibility (CSR) sostenendo un nuovo importante progetto condotto dal Fondo Cuore Visconteo, costituito da Fondazione di Comunità Milano onlus, nel territorio sud ovest della città Metropolitana di Milano.

Il programma Cuore Visconteo, sostenuto da Kia, si propone nello specifico di dare assistenza sanitaria a 150 famiglie residenti nell’Ambito Visconteo, che comprende ben 11 Comuni nell’area Sud/Ovest della città metropolitana,attraverso l’intervento di un infermiere di comunità, distribuendo farmaci gratuitamente, informando e sensibilizzando sulle tematiche legate al COVID, facendo prevenzione riguardo a diverse patologie ed anche in materia di gravidanze precoci, nonché, naturalmente, riservando una grande attenzione ai bambini, soprattutto per i difetti della vista e la salute dentale.

Kia, attraverso la donazione al Fondo Cuore Visconteo, intende dare il proprio contributo nell’alleviare le situazioni didifficoltà in cui vivono le fasce più deboli della comunità per superare la fase di emergenza e ridare dignità e prospettive di vita migliore alle persone più fragili.

“Dopo le attività messe in campo lo scorso anno per il contrasto alla povertà causata dalla morsa della pandemia, Kia continua la sua attività di solidarietà – spiega l’amministratore Delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti – Lo spirito di sensibilità e attenzione a queste tematiche è una caratteristica che parte dall’interno della nostra azienda per proiettarsi verso le necessità della nostra comunità. Non dimenticare chi soffre è un elemento irrinunciabile nella buona condotta di una grande azienda come la nostra”

Il Fondo Cuore Visconteo è costituito dalla Fondazione di Comunità Milano per sviluppare un programma integrato di contrasto alla povertà; svolgendo così la propria funzione di aggregatore di competenze, risorse ed energie a beneficio delle comunità locali. Le Fondazioni di Comunità sono espressione di Fondazione Cariplo.

Kia Italia sostenendo il programma “Cuore Visconteo” segna un ulteriore passo nel suo impegno al contrasto delle situazioni di difficoltà e disagio sul territorio, caratterizzate non solo da povertà materiale ma anche educativa e relazionale, insorte o rese più gravi dalla pandemia.

Kia Italia con Cuore Visconteo aggiunge un altro importante progetto alla lunga lista di attività di CSR (Corporate Social Responsibility) in cui da sempre è impegnata, in omaggio alla sua alta considerazione del ruolo sociale dell’impresa e ai principi di solidarietà e assistenza civica che la contraddistinguono.