Kia Tilt-proof challenge: un’emozionante corsa in circuito con la EV6 GT

Kia Europe svela un avvincente video nell’ambito della sua partnership con League of Legends EMEA European Championship (LEC).

Nel video quattro giocatori provano il rivoluzionario crossover EV6 nella versione più sportiva e ad alte prestazioni, denominata GT, per verificare se sono “tilt-proof”. Nel gergo del gaming con il termine “tilt” si intende l'atto di arrabbiarsi mentre con l’espressione “tilt-proof”, ci si riferisce al mantenere la calma quando qualcosa non va per il verso giusto.

Nella Tilt-Proof Challenge di Kia, uno stuntman professionista ha guidato, su un circuito chiuso, la versione più prestazionale di EV6, la GT. Una serie di telecamere e sensori ha permesso di monitorare la frequenza cardiaca dei partecipanti, tutti content creator, e di controllare le loro espressioni del viso durante la corsa, per rilevare eventuali segni di “tilt” o variazione delle emozioni. I risultati sono visibili digitando l’hashtag #tiltproofchallenge.

Il video di due minuti vengono presentati gli streamers @Werlyb, @Carmensandwich, @Broeki e @Romainjacques, seguiti dal veicolo e dall’espressione ‘tilt proof.’ Sequenze dinamiche di EV6 GT sono alternate a sussulti e proiezione dell’andamento del battito cardiaco dei players dando vita ad un’atmosfera high-energy, enfatizzata ancor di più dalla musica drammatica di sottofondo. Medic, un medico diventato lanciatore di LEC, modera la competizione, spiegando come funziona la sfida e richiamando i giocatori per i loro “tilts”.

Il primo a partecipare alla sfida è stato Romain Jacques, un content creator francese del Team BDS. All'inizio ha affrontato la sfida in maniera stoica ma la forte accelerazione di EV6 GT gli ha fatto pronunciare un'imprecazione, che di fatto conta come un “tilt”. Il secondo a cimentarsi nella challenge è stato Daniel Broekmann, uno streamer tedesco di NNO ed Eintracht Spandau. Quando EV6 GT è partita a tutto gas, con accelerazione da decollo, è rimasto in silenzio ma le espressioni del suo viso l’hanno tradito, perché ha spalancato gli occhi e stretto la bocca, guadagnandosi la squalifica. Jorge Casanovas, streamer spagnolo del Team Heretics, si è preparato alla sfida concentrandosi attraverso profondi respiri ma l’accelerazione fulminante di EV6 GT gli ha fatto lanciare un urlo. Ultima ad affrontare la challenge, Carmen Sánchez, un'altra streamer spagnola del Team Heretics, che ha vissuto forse il momento più difficile di tutti quando l'autista ha tagliato una curva secca e le sue emozioni sono state rivelate dapprima da una risatina poi con forti esclamazioni.

Il video termina con l’immagine dei quattro giocatori che scendono da EV6 GT scossi e senza fiato e con due domande provocatorie indirizzate direttamente al pubblico come una vera e propria sfida: “What about you? Are you tilt-proof?”

Alla fine del video i players sentono la necessità di commentare la loro esperienza a bordo di Kia EV6 GT. “È stato incredibile aver avuto l’opportunità di affrontare questa sfida. Questo tipo di attività nel mondo dei videogiochi è molto stimolante e, a dire il vero, essere riuscita a salire a bordo di una EV6 GT mi ha senza dubbio spinto al limite!” ha dichiarato Carmen Sanchez (@Carmensandwich). “Guidare la KIA EV6GT è un’esperienza davvero unica che ti porta al limite.”

“È stato davvero divertente. Sapevo che sarebbe stata una sfida difficile perché ha EV6 GT è nota per avere un’accelerazione incredibile, ma non mi aspettavo così forte", ha detto Jorge Casanovas (@Werlyb). "Penso che sia evidente che con Kia EV6 GT le emozioni vanno al massimo, sono letteralmente incontrollabili."

La capacità di rimanere “tilt-proof” è parte della cultura del gaming. In un gioco come League of Legends, diventa difficile per i giocatori mantenere la calma. Per incoraggiare la sportività, il gioco ha introdotto la possibilità di onorare i propri compagni di squadra e divenire “tilt-proof”. Per ogni aumento di livello nel loro grado d'onore, i giocatori guadagnano una ricompensa. Ricevere l'attestato di essere “tilt-proof” non è solo un segno di grande sportività, ma anche molto gratificante per gli stessi players.

Nessuno dei partecipanti alla sfida organizzata da Kia è riuscito ad evitare di finire in tilt ma tutti hanno avuto la possibilità di sperimentare in prima persona di cosa sia capace Kia EV6 GT.

“Questa campagna è stata l’occasione perfetta per unire due concetti: tilt-proof, in riferimento alla nostra partnership con League of Legends EMEA Championship ed EV6 GT, la nostra World Performance Car 2023”, ha affermato David Hilbert, Direttore Marketing di Kia Europe. “Sfidando i partecipanti a guidare una EV6 GT senza andare in “tilt”, abbiamo potuto dimostrare quanto sia divertente e dinamica l’esperienza di guida di EV6 GT. Constatare che ognuno dei partecipanti non abbia saputo nascondere le proprie emozioni, dimostra di cosa sia capace EV6 GT: prestazioni di guida esaltanti e dinamiche”

I video sono gli ultimi di una serie di clip che celebrano la partnership di Kia con League of Legends EMEA Championship (LEC). Le campagne precedenti sono state “Stay True to Your Lane” e #LegendsGoElectric.