Koelliker e L-Etrik rivoluzionano la mobilità urbana a Milano

Milano, città all'avanguardia nell'innovazione e nella sostenibilità, accoglie un nuovo capitolo nel settore della mobilità urbana con l'apertura dell'L-Etrik Store,

frutto della collaborazione tra il Gruppo Koelliker e L-Etrik. Questo concept store, situato nel cuore pulsante della metropoli, segna un passo importante nel progetto di Koelliker volto a promuovere una mobilità sostenibile ed accessibile attraverso la realizzazione di urban store nei centri delle maggiori città italiane.

L'L-Etrik Store si propone come un polo d'eccellenza per la mobilità elettrica su due ruote, offrendo ai cittadini milanesi un'ampia gamma di scooter e moto elettriche. Questi veicoli non solo consentono di navigare l'ambiente urbano con agilità e facilità, ma rappresentano anche una scelta economica ed ecologica, contribuendo significativamente al miglioramento della qualità della vita in città.

In questo contesto di innovazione, la Microlino si afferma come protagonista assoluta. Distribuita esclusivamente da Koelliker, questa microcar elettrica si distingue per il suo design unico e le sue prestazioni eccezionali. Con un unico sportello frontale, pensata per ospitare comodamente due passeggeri, e un bagagliaio generoso di 230 litri, la Microlino rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un mezzo di trasporto pratico, stiloso e facile da parcheggiare.

La Microlino vanta una velocità massima di 90 km/h e viene offerta con tre tipologie di batterie, garantendo un'autonomia che varia tra i 91 e i 230 km. Questa microcar eccelle in diversi aspetti chiave:

Sicurezza: Grazie al suo telaio unibody in acciaio e alluminio, simile a quello delle automobili tradizionali, la Microlino offre un livello di sicurezza superiore rispetto ad altri veicoli della stessa categoria, che spesso sono dotati di telaio tubolare e pannelli in plastica.

Performance: La combinazione di un'elevata rigidità torsionale e la leggerezza delle componenti in alluminio assicura un'esperienza di guida dinamica e precisa, paragonabile a quella di una vera autovettura.

Durabilità: L'uso di materiali di alta qualità e tecniche di produzione avanzate garantiscono alla Microlino un lungo ciclo di vita e prestazioni costanti, anche dopo anni di utilizzo e un elevato chilometraggio.

Disponibile nelle versioni Dolce e Competizione, la Microlino non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo dell'impegno di Koelliker verso la diffusione della mobilità elettrica. La partnership con L-Etrik e l'apertura dell'L-Etrik Store rappresentano un ulteriore passo verso un futuro in cui la mobilità urbana è sinonimo di sostenibilità, efficienza e stile.