L'Abarth 500e Tra le Finaliste dei World Car Awards 2024

L'Abarth 500e si fa strada tra le finaliste dei prestigiosi World Car Awards 2024, candidandosi nella categoria World Urban Car.

Questo riconoscimento sottolinea l'importanza e l'innovazione portata dalla versione completamente elettrica della celebre city car nel panorama automobilistico urbano.

Selezione di rilievo per l'Abarth 500e, che viene riconosciuta tra le cinque contendenti per il titolo di World Urban Car 2024, grazie alle sue prestazioni, design e sostenibilità. La giuria, composta da oltre cento esperti internazionali del settore automotive, ha valutato la vettura in base a criteri rigorosi, inclusi test-drive approfonditi.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 27 marzo al New York International Show, evento di spicco nell'industria automobilistica, dove verranno svelati i vincitori delle sei categorie in gara. L'Abarth 500e si posiziona così al centro dell'attenzione globale, rappresentando un eccellente esempio di come l'innovazione e la mobilità sostenibile stiano plasmando il futuro delle auto urbane.