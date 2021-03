L’app MyOpel al centro del dialogo con la propria vettura

La nuova app MyOpel è disponibile sia per la piattaforma Android sia per iOS, racchiude un controllo in remoto della nostra vettura Opel 100% elettrica oppure ibrida plug-in, grazie a nuove possibilità di relazione con il veicolo.

La verifica dello stato di carica della batteria di trazione non necessita dell'accensione per il quadro strumenti. Dalla app MyOpel è infatti possibile:

controllare la carica residua della batteria di trazione;

avviare una operazione di ricarica mentre la vettura è allacciata alla presa di alimentazione;

verificare l'avanzamento della ricarica in corso.

È inoltre fattibile pianificare la ripetizione giornaliera della ricarica, con innegabili vantaggi in termini di rendimento per la batteria di trazione, le cui prestazioni nel tempo sono favorite dalle logiche di ottimizzazione consentite dal controllo in remoto. Non ultimo, il vantaggio diventa anche economico, grazie al costo dell'elettricità tipicamente inferiore nella fascia oraria notturna.

I modelli elettrici Opel permettono di beneficiare della funzionalità di pre-condizionamento del veicolo, in grado di fornire una temperatura confortevole di circa 21°C ancora prima di salire a bordo, con temperature esterne che spaziano tra -10° e +30°.

Si può impostare in anticipo la temperatura nell'abitacolo, direttamente da smartphone grazie all'app MyOpel. Il riscaldamento alla temperatura 'comfort' inizia circa 45 minuti prima dell'orario programmato e viene mantenuto per i 10 minuti successivi.

Il pre-condizionamento della propria Opel elettrica a cavo collegato alla ricarica permette di migliorare l’autonomia complessiva perché l’energia necessaria per portare ad una temperatura gradevole l’abitacolo non viene dalla batteria ma dalla rete.

I vantaggi della connessione remota con il veicolo proseguono anche quando si tratta di tornare alla vettura, magari dopo la sessione di shopping. La visualizzazione su mappa della posizione dell'auto e la funzionalità 'Raggiungi il tuo veicolo' sono tali da facilitare il recupero dell'auto in maniera intuitiva ed immediata.

Con l'app MyOpel è inoltre più facile il contatto con l'officina. Da app è infatti possibile controllare la manutenzione effettuata e quella prevista, individuare il Riparatore autorizzato più comodo e prenotare online gli interventi.

La lista di modelli Opel che assecondano questa nuovo livello di dialogo in remoto include i veicoli 100% elettrici Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Zafira-e Life e i SUV ibridi plug-in Opel Grandland X Hybrid ed Hybrid4.