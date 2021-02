L’edizione 2021 dei “Best Cars award” incorona Alfa Romeo Giulia

La rivista automobilistica "auto motor und sport" ha eletto la sua "Best Car 2021". I lettori hanno votato assegnando la vittoria alla berlina italiana nella categoria berline di importazione, e questo per la quarta volta negli ultimi cinque anni. Conquistando il 22% dei voti, Alfa Romeo Giulia ha prevalso su 14 concorrenti. Alfa Romeo Giulietta ed Alfa Romeo Stelvio, rispettivamente seconda e terza nelle loro categorie hanno completato il successo del brand ai "Best Car 2021".

La quarta vittoria in cinque anni di Alfa Romeo Giulia ai “Best Cars award” rappresenta una conferma del forte entusiasmo per il marchio italiano tra gli appassionati di auto in Germania. A testimoniarlo non è solo la vittoria di Giulia, ma anche i riconoscimenti conquistati dai modelli Stelvio e Giulietta nelle rispettive categorie.

Oltre 101.000 lettori hanno partecipato alla 45a edizione del concorso "Best Cars" indetto dalla rivista specializzata "auto motor und sport". I lettori hanno potuto scegliere tra 387 modelli suddivisi in undici categorie, inclusi i veicoli di importazione nelle rispettive sezioni. Per la prima volta, la cerimonia di premiazione si è svolta in modalità virtuale.