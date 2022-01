L’Osservatorio Brumbrum redige il consuntivo delle vendite online del 2021

L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online di brumbrum ha stilato le classifiche delle automobili usate più vendute su internet

Brumbrum, tra i più noti e attivi rivenditori diretti di auto ricondizionate, a km 0 e a ‘noleggio a lungo termine’ online d’Italia, ha tirato le somme delle vendite dello scorso anno avvalendosi dei dati raccolti dal proprio osservatorio. Per effettuare le indagini e rilevare statistiche l’osservatorio ha conteggiato tutte le automobili usate che sono state vendute in Italia su internet nel corso del 2021.

Il settore automotive sta attraversando un momento molto difficile, alla pandemia, con tutte le conseguenze dirette sulla produzione, si è sommata la crisi dei semiconduttori: insieme hanno realmente messo in ginocchio tutto il settore. Il 2020 è certamente stato uno degli anni peggiori, seguito da un 2021 che ha segnato un miglioramento, comunque lontano dai numeri del 2019. Sul mercato dell’usato nel 2021 sono stati registrati in Italia 3.032.192 passaggi di proprietà, il 13,2% in più del 2020, ma sotto del 2,3% rispetto al 2019.

L’Osservatorio brumbrum ha stilato tre classifiche: la prima relativa alle vetture più vendute, la seconda che analizza le vendite accorpando le vetture secondo la tipologia e la terza, altrettanto interessante, che analizza l’alimentazione delle vetture vendute

Le scelte d’acquisto dell’usato online non si discostano molto da quelle presso le concessionarie: nelle prime dieci posizioni sono cinque le vetture del gruppo Stellantis ma tutte provenienti dal precedente gruppo FCA, in particolare tre a marchio Fiat; tre del gruppo Volkswagen e due dalla galassia Mercedes-Benz.

Vediamo la classifica:

Prima Fiat Panda

Seconda Fiat 500

Terza Volkswagen Golf

Quarta Jeep Renegade

Quinta Lancia Ypsilon

Sesta Mercedes-Benz Classe A

Settima Volkswagen Polo

Ottava Smart Fortwo

Nona Audi A3 Sportback

Decima Fiat 500X

Precisa l’analisi delle tipologie di vetture, in cui l’Osservatorio brumbrum distingue i crossover dai SUV probabilmente considerando l’assenza della trazione integrale nelle prime. Rientrano in questo segmento, quindi, la quasi totalità delle vetture normalmente classificate come B-SUV.

Infatti, nelle loro tabelle sono i crossover i più acquistati nel 2021 con il 23% delle vendite. Le utilitarie, che invece dominano nel mercato del nuovo, sono al secondo posto nel settore dell’usato online con il 16,5%, terze le berline grazie agli ottimi risultati di VW Golf e Mercedes Classe A. In quarta posizione per le citycar, non lontane dal podio. Station wagon quinte, davanti a monovolume e SUV. Contenuti, infine, i numeri relativi a cabrio, spider, multispazio e fuoristrada.

L’Osservatorio brumbrum termina l’analisi accorpando le vetture a seconda dell’alimentazione. Le vetture Diesel perdono ben cinque punti percentuali nel 2021, passando dal 60% del 2020 al 55% dell’anno appena concluso, restando comunque in prima posizione. Percentuali che in parte si riversano nelle auto a benzina, che salgono a quota 32% dal 30% di dodici mesi fa. Le vetture ibride sono ormai saldamente al terzo posto da oltre un anno con poco più del 5% del mercato, davanti al GPL che però torna a salire di qualche decimo, dopo diversi anni sempre in calo. Elettrico sempre fanalino di coda e sotto l’1% delle vendite, dietro anche al metano.