La gamma europea di Hyundai Kona N viaggia su pneumatici Pirelli

Prestazioni, controllo ma anche comfort per un piacere di guida su strada sono le caratteristiche del nuovo pneumatico P Zero realizzato appositamente per la nuova Hyundai KONA N

Il primo suv compatto della divisione sportiva N di Hyundai, presentato alla stampa europea. Ogni modello di Hyundai N è sviluppato sulla base di tre pilastri: tenuta in curva, sportività e uso in pista.

Per soddisfare i criteri richiesti dalla Casa auto coreana, gli ingegneri Pirelli hanno sviluppato i nuovi pneumatici P Zero, nelle misure 235/40R19 96 Y per la KONA N, favorendo le prestazioni del veicolo su pista e in termini di sicurezza, oltre al piacere di guida su strada, grazie ai test congiunti realizzati da Pirelli e Hyundai sul circuito del Nürburgring e sulla pista coreana di Namyang nell’arco di un anno. Per la divisione N, Pirelli ha sviluppato un pneumatico P Zero tailor made con una bassa emissione di rumore per valorizzare il comfort a bordo dell’auto e la possibilità di godere pienamente delle alte prestazioni del veicolo su cui sono montati. Infatti, Pirelli P Zero nasce come pneumatico Ultra High Performance (UHP) e unisce l’esperienza Pirelli acquisita nell’ambito delle competizioni automobilistiche alla collaborazione con le migliori case auto. Secondo la strategia “Perfect Fit” di Pirelli, i P Zero per la KONA N esaltano le caratteristiche di sportività senza trascurare gli aspetti legati al comfort della guida su strada. Elevati standard di sicurezza grazie alle ottime prestazioni in frenata sul bagnato, certificate dal valore A riportato sull’etichetta del pneumatico, durata, maneggevolezza e comfort sono le caratteristiche che completano questa gomma marcata HN a identificare la progettazione specifica per il marchio coreano.

Pirelli sarà in primo equipaggiamento non solo sulla Hyundai KONA N, ma anche su altre vetture sportive della gamma N, come le recenti Hyundai i20N e Hyundai i30, che monteranno rispettivamente i P Zero 215/40R18 89 Y per la Hyundai i20N e 235/35R19 91 Y per la Hyundai i30N. Si rafforza così la partnership tra Pirelli e Hyundai iniziata nel 2016, che ha già portato a gommare la Hyundai i30N Fastback e la Hyundai Veloster N, quest’ultima destinata principalmente al mercato americano. La fornitura di pneumatici Pirelli per Hyundai KONA N evidenzia ancora una volta lo stretto legame tra il produttore italiano di pneumatici e la gamma sportiva di Hyundai N, che include tutti i modelli ad alte prestazioni della casa coreana disponibili in Europa. N, infatti, è l’iniziale del Namyang, il distretto in Corea del Sud sede del Centro di ricerca e sviluppo globale di Hyundai, e del Nürburgring, l’iconico circuito che ospita il Technical Center del gruppo coreano. Grazie all’alternarsi di curve difficili e dolci, ai saliscendi e ai continui rettilinei, negli ultimi anni il tracciato tedesco è utilizzato come pista di prova per testare i prototipi delle auto più sportive, come avvenuto anche per la KONA N. Attualmente il circuito è diviso in due sezioni. Inoltre, la rappresentazione grafica della N riproduce una chicane di un circuito automobilistico.

Da diversi anni Hyundai è attiva in alcune delle principali competizioni motorsport in tutto il mondo. Oltre ai Campionati VLN del Nürburgring, il Pirelli World Challenge, la 24 Ore del Nürburgring, la casa coreana è impegnata dal 2014 nel Campionato Mondiale di Rally con la i20 Coupe WRC, con la quale ha trionfato nel mondiale costruttori nelle stagioni 2019 e 2020. Anche Pirelli ha un solido legame con il mondo del WRC, un laboratorio a cielo aperto per sperimentare nuove tecnologie da portare poi sulla produzione di serie. Pirelli è presente nelle competizioni rallistiche dal 1973, ha conquistato 25 titoli mondiali e vinto 181 gare. Dal 2018 fornisce la sua gamma di pneumatici alle auto di categoria WRC2 ed è stata fornitore unico del WRC dal 2008 al 2010, per poi tornare ad esserlo per le stagioni dal 2021 al 2024, confermandosi leader nelle più importanti serie automobilistiche.

in collaborazione con Pirelli