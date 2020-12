La nuova immagine di Opel

Opel presenta un nuovo look. Il logo del marchio, ora disegnato più finemente, il nuovo font "Opel Next" e il giallo brillante Opel indicano la forza innovativa del marchio. L'obiettivo: essere ancora più moderni e coraggiosi nell'aspetto. Opel ha sempre sostenuto la democratizzazione dell'innovazione e della mobilità. "New Opel" ora esprime questo spirito con la sua corporate identity fresca.

Il viaggio nel futuro è iniziato con la Opel GT X Experimental. Questo studio aveva già mostrato il nuovo Opel Blitz come l'emblema sul veicolo. La firma distintiva era in giallo neon, che ora è diventato il giallo Opel della nuova corporate identity. Con Opel Mokka, la casa di Rüsselsheim ha poi presentato la prima vettura di produzione con il nuovo volto Opel, il Vizor, e il prossimo design della plancia, il Pure Panel.

Ora Opel presenta ulteriori elementi del suo nuovo aspetto, nel dettaglio: nuovo logo, nuovo font, nuovo colore: "New Opel". Nella prima metà del 2021, tutti potranno vedere il nuovo look sul nuovo Opel Crossland e sul nuovissimo Opel Mokka. Saranno le prime vetture di produzione con il nuovo design. Con la loro modernità, si adattano perfettamente al mondo di oggi e di domani.

"Siamo fiduciosi, abbiamo una mentalità giovane e inclusiva. In questa nuova era Opel prende ispirazione dalla moderna cultura tedesca avanguardista, quella del ‘cold to cool’ e riemerge audace, pura e contemporanea. Questa è l'espressione della nostra nuova identità