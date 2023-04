La nuova livrea dell’Hypercar PEUGEOT 9X8 alla Milano Design Week.

Per la Milano Design Week, PEUGEOT ha creato una installazione inedita che coniuga arte e tecnologia.

I visitatori che si affacceranno in Via Tortona 15 potranno entrare in un universo immersivo, composto da una moltitudine di schermi che presentano sia lo stile esclusivo dell’arte grafica di J.DEMSKY che la nuova livrea dell’Hypercar PEUGEOT 9X8.

Matthias HOSSANN, Direttore del Design PEUGEOT, Phil YORK, Direttore Marketing e Comunicazione di PEUGEOT e Gustavo MENEZES, pilota del Team PEUGEOT TotalEnergies hanno partecipato al reveal della nuova livrea della vettura che corre nel campionato del mondo endurance (WEC). L’Hypercar PEUGEOT 9X8 sarà esposta al pubblico fino a domenica 23 aprile.