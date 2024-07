La nuova Mitsubishi ASX: tecnologia e design per dominare il segmento B-SUV

La Nuova Mitsubishi ASX, evoluzione del noto modello "Active Sports X-over", segna un ulteriore passo avanti per Mitsubishi Motors Europe nel competitivo segmento B-SUV.

Progettata per rispondere alle esigenze di un pubblico che apprezza la tecnologia avanzata, la connettività di categoria superiore e i sistemi di sicurezza all'avanguardia, la Nuova ASX è un esempio di modernità e innovazione.

Basata sulla piattaforma CMF-B dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la Nuova ASX beneficia delle sinergie industriali e tecnologiche per offrire una gamma di motorizzazioni che soddisfano ogni necessità. L'opzione Full Hybrid (HEV) garantisce un'efficienza straordinaria, permettendo di viaggiare anche in modalità completamente elettrica. La tecnologia Mild Hybrid rappresenta un punto di incontro tra tradizione ed elettrificazione, mentre i motori a combustione offrono prestazioni elevate con efficienza ottimale. Per alcuni mercati, tra cui l’Italia, è disponibile anche una versione GPL, ampliando ulteriormente la gamma di scelte per il cliente.

L’innovativo sistema di infotainment della Nuova ASX, con Google integrato e un display centrale da 10,4", rivoluziona l'esperienza digitale a bordo, offrendo funzionalità avanzate e un’interfaccia intuitiva. Questo sistema, sviluppato in collaborazione con l'Alleanza, assicura una connettività fluida e una navigazione semplificata, solidificando la posizione della Nuova ASX nel segmento B-SUV europeo.

"La Nuova ASX è resa ancora più competitiva grazie a un design esterno audace che rafforza il suo carattere da SUV e la distingue dalla concorrenza," ha dichiarato Frank Krol, Presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe. "Offre un approccio semplificato all'elettrificazione, che porta enormi benefici in termini di efficienza, e una gamma di motorizzazioni per soddisfare le esigenze di tutti. Inoltre, la connettività avanzata con Google integrato e il programma di servizi di auto connesse ‘cross carline’ rappresentano un grande passo avanti."

Il design esterno della Nuova ASX, con la caratteristica frontale Dynamic Shield di Mitsubishi Motors, integra il DNA visivo del marchio e ne rafforza le caratteristiche SUV. L'uso di colori vivaci, tecniche di design avanzate, opzioni di ruote e tecnologia di illuminazione a LED conferiscono al SUV una forte personalità.

L’interno della Nuova ASX non è da meno, offrendo comfort e praticità. Il design versatile è pensato per assecondare qualsiasi avventura, con una qualità elevata dei materiali e comfort per i passeggeri. La possibilità di scegliere tra diversi materiali per gli interni e la presenza di un grande tetto apribile panoramico rendono ogni viaggio piacevole e rilassante.

La Nuova ASX offre anche una serie completa di tecnologie di sicurezza. La struttura del veicolo, realizzata con acciai ad alta resistenza, assorbe gli impatti in caso di incidente, mentre i numerosi airbag e sistemi di ancoraggio ISOFix garantiscono la sicurezza degli occupanti. Tra i sistemi attivi, troviamo il Mitigatore delle Collisioni Frontali (FCM), il cruise control adattativo e l'assistenza al mantenimento della corsia, che contribuiscono a prevenire incidenti e migliorano la sicurezza di guida.

Le opzioni di motorizzazione della Nuova ASX sono molteplici. Il propulsore Full Hybrid (HEV) combina un motore a benzina da 1.6 litri con due motori elettrici e un cambio multi-mode intelligente, garantendo un’efficienza fino al 40% superiore e un’autonomia combinata di 900 km. Per chi preferisce una soluzione meno radicale, la tecnologia Mild Hybrid offre una combinazione tra motore a benzina e assistenza elettrica, riducendo consumi ed emissioni. Il motore 1.0 litri MPI-T e la versione GPL completano l'offerta, assicurando prestazioni efficienti e consumi contenuti.

La digitalizzazione a bordo della Nuova ASX è al massimo livello. Il sistema di infotainment con Google Built-in e l'app "My Mitsubishi Motors" offrono un’esperienza di connettività senza pari. Il display centrale da 10,4" ad alta definizione permette di accedere facilmente a tutte le informazioni e funzionalità necessarie, mentre il sistema audio Harman Kardon® garantisce un suono di qualità premium. Gli aggiornamenti software OTA mantengono il sistema sempre aggiornato, migliorando costantemente l'esperienza utente.

Il focus sulla sicurezza è evidente anche nei numerosi sistemi di assistenza alla guida, come l’around view monitor e il Park Assist, che facilitano le manovre e aumentano la consapevolezza dell'ambiente circostante. Il sistema MI-PILOT, disponibile nelle versioni automatiche, combina cruise control adattativo e assistenza al centraggio della corsia, riducendo lo stress durante la guida in autostrada e nel traffico.

La Nuova ASX, sviluppata per l'Europa e prodotta presso lo stabilimento Renault di Valladolid, in Spagna, è pronta a conquistare il mercato B-SUV con la sua combinazione di tecnologia avanzata, design accattivante e un'ampia gamma di motorizzazioni. Con una garanzia di fabbrica quinquennale o 100.000 km, Mitsubishi Motors conferma il suo impegno verso qualità e affidabilità, offrendo ai clienti tranquillità e sicurezza.