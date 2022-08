La  P1 del Team Fordzilla debutta nel videogame per smartphone “Asphalt 8”

Per l’occasione, la TFZ-P1 sarà presente nel gioco, che dal lancio ad oggi conta circa 500 milioni di download, gareggiando su oltre 75 tracciati differenti con la possibilità di effettuare impressionanti salti in aria.

Il veicolo rappresenta un premio speciale per tutti coloro che prenderanno parte al festival in-game, in programma il prossimo 2 settembre e della durata di 10 giorni, in concomitanza con uno dei più grandi aggiornamenti del gioco.

La comparsa della TFZ-P1 in Asphalt 8 darà ai fan anche la possibilità di vedere il veicolo in una nuova variante di colori, otto tra cui scegliere. Velocità massime virtuali fino a 435 km/h (270 mph) - con un nitro-boost aggiuntivo di circa 48 km/h (29 mph) - e un’accelerazione fino a 100 km/h (62 mph) in soli 1,12 secondi per un’esperienza adrenalinica.

L'annuncio arriva in vista della Gamescom 2022 di Colonia, in Germania, che si terrà dal 24 al 28 agosto: in quest’occasione l’Ovale Blu e il Team Fordzilla presenteranno una nuova postazione di gioco brandizzata e il nuovo Ford Bronco.

Il viaggio dell'auto da corsa TFZ-P1 è iniziato nel marzo 2020, quando alla community di giocatori è stato chiesto di votare e scegliere su Twitter le caratteristiche dell’auto, tra cui la configurazione dei sedili, la posizione del motore e l’abitacolo. In questa fase, sono stati raccolti circa 250.000 voti da parte dei fan.

I designer di Ford hanno quindi presentato progetti basati su queste caratteristiche: per gli esterni la scelta è ricaduta sui disegni di Arturo Ariño, mentre per gli interni il progetto è di Robert Engelmann. Solo tre mesi dopo aver rivelato il progetto finale, un modello in scala reale del veicolo è stato presentato alla Gamescom 2020.

Da allora, il concept si è evoluto fino a diventare un simulatore di corse e poi una piattaforma di live-streaming, arricchendosi, nel corso del tempo, con diverse rifiniture esterne come una vernice arancione riflettente sperimentale. Più recentemente, la TFZ-P1 è tornata nel mondo virtuale con l’introduzione in un popolare gioco di corse per console.

Gameloft® è un editore francese di videogiochi con sede a Parigi che si focalizza principalmente sul mercato dei giochi per smartphone. Leader nello sviluppo e nella pubblicazione di videogame, l’azienda si è affermata tra i principali innovatori del settore fin dal 2000. Distribuisce i suoi giochi in oltre 100 Paesi e impiega 3.600 persone in tutto il mondo. Ogni mese, 58 milioni di utenti unici possono essere raggiunti dagli inserzionisti nei giochi Gameloft® attraverso Gameloft® for brands, un'offerta B2B leader dedicata a marchi e agenzie. Gameloft® è una società di Vivendi.

Asphalt 8 è stato lanciato nel 2013 ed è uno dei venti giochi per diverse piattaforme che sono passati sotto la bandiera di Asphalt. È giunto all'ottavo capitolo e, oltre a ricevere il plauso della critica, è diventato uno dei giochi di corse mobili più scaricati sia su iOS che su Android mettendo a disposizione dei gamers oltre 300 veicoli su licenza. I giocatori hanno trascorso più di 3,5 miliardi di ore giocando ad Asphalt 8, percorrendo circa 2,2 miliardi di chilometri in derapata.

L'evento Gamescom di quest’anno segna il terzo anniversario della prima squadra di eSports di Ford. In questi tre anni, i componenti del Team Fordzilla hanno gareggiato ai massimi livelli sul palcoscenico delle corse virtuali ed hanno preso parte a diverse attività di Ford, tra cui il programma Driving Skills for Life per promuovere tra i giovani abitudini di guida più responsabili. Il Team Fordzilla ha inoltre sostenuto il Ford Gaming Transit, un van appositamente convertito per offrire giochi accessibili a bambini con esigenze fisiche specifiche.

“Siamo davvero orgogliosi dei tre pilastri principali per cui Asphalt è famoso: veicoli esclusivi ad alto numero di ottani, gare adrenaliniche e una grande varietà di modalità di gioco. Scegliamo con cura ogni auto da implementare nel gioco. Il passaggio da un’idea a un’esperienza di gioco reale è lungo. Ecco perché apprezziamo ogni auto di Asphalt 8 e siamo felici di accogliere il Team Fordzilla P1 nella nostra famiglia!”.

Kirill Sergienko, Asphalt 8 game manager, Gameloft®.

“Il gioco su smartphone è un’area completamente nuova da esplorare per noi e non potremmo essere più felici di avere la TFZ-P1 nella gamma di un franchise così popolare e conosciuto. Abbiamo sempre pensato che l’auto assomigliasse un po’ a un’astronave, ora finalmente potremo ammirarla nei fantastici salti di questo gioco!”.

Emmanuel Lubrani, Team Fordzilla